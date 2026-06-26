Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ

Nhiều người cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino "phân thân" khi xuất hiện tại hai trận đấu diễn ra cùng thời điểm ở World Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi hình ảnh của ông xuất hiện trong buổi truyền hình trực tiếp của hai trận đấu của World Cup 2026 sáng nay 26/6. Điều đặc biệt là 2 trận đấu diễn ra cùng giờ ở 2 thành phố khác nhau.

Trong loạt trận bảng E diễn ra rạng sáng 26/6, khán giả truyền hình bất ngờ phát hiện ông Gianni Infantino xuất hiện trên khán đài ở cả trận Curacao gặp Bờ Biển Ngà tại Philadelphia và trận Ecuador đối đầu Đức tại East Rutherford. Sân vận động MetLife và Lincoln Financial cách nhau tới 130 km theo đường chim bay.

Chủ tịch FIFA có mặt trên khán đài ở 2 trận đấu diễn ra cùng một thời điểm.

Hình ảnh Chủ tịch FIFA xuất hiện tại khán đài của cả hai trận đấu gần như cùng thời điểm nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Không ít người đùa rằng ông Gianni Infantino đã "phân thân". Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục có mặt ở nhiều trận đấu tại World Cup 2026, bất chấp lịch trình dày đặc và quãng đường di chuyển giữa các thành phố rất xa.

Theo Telegraph Sport, ông Gianni Infantino đang sử dụng máy bay riêng do hãng hàng không của Qatar tài trợ xuyên suốt giải đấu. Nhờ đó, ông có thể liên tục di chuyển giữa các thành phố để dự nhiều trận đấu trong cùng một ngày.

Ở trận khai mạc, ông Infantino theo dõi Mexico gặp Nam Phi tại sân Azteca trước khi tiếp tục đến Guadalajara để xem Hàn Quốc chạm trán Cộng hòa Séc. Vài ngày sau, ông tiếp tục xuất hiện ở trận Thụy Sĩ gặp Qatar rồi ngay lập tức bay sang Canada để theo dõi Australia đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin thân cận với Chủ tịch FIFA cho biết kế hoạch xem hai trận mỗi ngày sẽ được duy trì trong phần lớn thời gian diễn ra World Cup nếu điều kiện cho phép. Để đáp ứng lịch trình dày đặc, Infantino còn được lực lượng cảnh sát địa phương hộ tống mỗi khi di chuyển.

World Cup 2026 trải dài trên ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico với khoảng cách rất lớn giữa các thành phố đăng cai. Việc theo dõi nhiều trận đấu liên tiếp đòi hỏi chi phí di chuyển và lưu trú rất cao.

Ông Gianni Infantino sử dụng máy bay riêng do Qatar Airways bố trí xuyên suốt giải đấu. Ảnh: Mozzart Sport Kenya.

Theo dữ liệu từ SeatPick được Telegraph dẫn lại, giá vé trung bình tại World Cup 2026 lên tới khoảng 1.603 USD (khoảng 42 triệu đồng), trong khi mức giá khởi điểm trung bình cũng khoảng 677 USD (gần 18 triệu đồng). Những cổ động viên muốn theo chân đội tuyển đến trận chung kết có thể phải chi hàng chục nghìn USD cho tiền vé, chưa kể máy bay, khách sạn và các khoản sinh hoạt.

Chính sự tương phản giữa hình ảnh chủ tịch FIFA liên tục di chuyển bằng máy bay riêng, có đoàn xe cảnh sát hộ tống, với việc người hâm mộ phải chật vật vì chi phí đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong những ngày qua.

Cựu Giám đốc điều hành Liverpool Peter Moore cho rằng đây là điều ông từng lo ngại trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Theo ông, khoảng cách địa lý quá lớn cùng giá vé cao khiến nhiều khán đài không đạt tỷ lệ lấp đầy như kỳ vọng, trong khi việc theo chân đội tuyển trở thành gánh nặng tài chính đối với không ít cổ động viên.