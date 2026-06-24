Neymar sắp đối đầu người từng cười vào mặt mình

Anthony Ralston từng khiến Neymar nổi giận trong lần đối đầu cách đây gần một thập kỷ. Giờ đây, hậu vệ Scotland có cơ hội gặp lại siêu sao Brazil trên sân khấu lớn nhất của bóng đá

Anthony Ralston đối đầu với Neymar trong một trận đấu năm 2017. Ảnh: BBC.

Rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam), Scotland chạm trán Brazil ở vòng bảng World Cup 2026 tại Miami, (Florida, Mỹ). Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với đại diện châu Âu, đồng thời đánh dấu màn tái ngộ đáng chú ý giữa Anthony Ralston và Neymar.

Brazil là đối thủ mà Scotland chưa từng đánh bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với thành tích 2 trận hòa và 8 thất bại sau 10 lần gặp nhau. Tuy nhiên, Ralston lại là một trong số ít cầu thủ Scotland từng nếm trải cảm giác chiến thắng trước Selecao.

Tháng 6/2017, hậu vệ của Celtic góp mặt trong đội U20 Scotland đánh bại U20 Brazil. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển Scotland ở mọi cấp độ vượt qua đại diện đến từ Nam Mỹ.

Ba tháng sau đó, Ralston có cơ hội đối đầu Neymar khi Celtic gặp Paris Saint-Germain tại Champions League. Khi ấy, cầu thủ người Scotland mới 18 tuổi và chỉ có lần đá chính thứ sáu cho đội một.

Nhiệm vụ của anh là theo kèm Neymar, người vừa trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới sau thương vụ chuyển từ Barcelona sang PSG. Dù Celtic thua đậm 0-5, Ralston vẫn để lại dấu ấn khi liên tục khiến Neymar ức chế trong suốt trận đấu.

Trong một tình huống trên sân, Ralston bật cười trước mặt Neymar sau khi ngôi sao Brazil bị trọng tài phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Hành động này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, trung vệ Thiago Silva phải đứng ra can thiệp giữa hai cầu thủ. Neymar sau đó từ chối bắt tay cũng như đổi áo với Ralston.

Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ Scotland khi đó tỏ ra khá thản nhiên: "Không có gì quá to tát cả. Tôi sẽ không bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Nếu đó là cách anh ấy muốn hành xử thì cũng được thôi. Tôi không quan tâm. Mỗi người một khác, vì thế tôi sẽ không mất ngủ vì chuyện này".

Neymar được cho đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho trận Brazil gặp Scotland. Ảnh: Reuters.

Cuộc tái ngộ lần này diễn ra trong bối cảnh Neymar đang chuẩn bị trở lại màu áo đội tuyển Brazil sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Brazil bị đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Uruguay hồi tháng 10/2023 và kể từ đó chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar đã hoàn toàn bình phục và có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Scotland nếu cần thiết. Đáng chú ý, cú đúp đầu tiên của Neymar cho đội tuyển Brazil cũng được ghi vào lưới Scotland trong chiến thắng 2-0 ở trận giao hữu diễn ra năm 2011 tại sân Emirates.

Cựu tuyển thủ Scotland Kevin Gallacher nhận định đội bóng của HLV Steve Clarke sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng trước Brazil. "Tôi nghĩ Scotland sẽ chơi lùi sâu và chờ cơ hội phản công. Đó là phong cách quen thuộc của Steve Clarke", Gallacher nói.

Ông cho rằng Scotland có thể sử dụng sơ đồ 5-4-1 nhằm hạn chế tối đa sức mạnh hàng công Brazil, đặc biệt là tốc độ của Vinicius Junior và các cầu thủ tấn công bên phía Selecao.

Gallacher cũng nhấn mạnh yếu tố thời tiết tại Miami sẽ là thử thách lớn với các cầu thủ Scotland. "Điều quan trọng nhất là sự tổ chức. Scotland luôn chơi như một tập thể. Steve Clarke sẽ giúp các cầu thủ duy trì điều đó, nhưng thời tiết nóng bức chắc chắn sẽ khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn", ông nhận định.

Gallacher từng góp mặt trong đội tuyển Scotland đối đầu Brazil ở trận khai mạc World Cup 1998, nơi đại diện châu Âu thất bại 1-2.

Ông nhớ lại: "Khi bước ra đường hầm, nhìn sang phía bên kia là những Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Aldair, Dunga, Rivaldo hay Ronaldo. Họ đều là những huyền thoại. Brazil năm 1998 là nhà vô địch thế giới. Còn đội tuyển hiện tại không phải nhà vô địch, nhưng họ vẫn mang trên ngực 5 ngôi sao World Cup và đó luôn là điều đáng sợ".

Khác với Ralston trong lần gặp Neymar năm 2017, Gallacher cho biết ông vẫn mang được một chiếc áo đấu của Brazil về nhà sau trận đấu năm 1998. "Tôi đổi được áo của Aldair. Cuối cùng tôi cũng lấy được một chiếc áo Brazil", cựu danh thủ Scotland kể lại.