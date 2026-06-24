Cái ôm gây bão mạng sau trận Bồ Đào Nha - Uzbekistan

Trung vệ Abdukodir Khusanov không kìm được nước mắt sau khi Uzbekistan nhận thất bại đậm trước Bồ Đào Nha. Tiền vệ Bernardo Silva là người đã bước đến an ủi anh.

Khusanov bật khóc sau thất bại 0-5 của Uzbekistan trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Trong trận đấu diễn ra tại Houston (Mỹ) ngày 23/6, đại diện châu Á thua 0-5 trước Bồ Đào Nha, đánh dấu trận thua thứ hai liên tiếp kể từ đầu giải.

Trước đó, Uzbekistan cũng thất bại 1-3 trước Colombia ở trận ra quân. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Fabio Cannavaro đứng trước nguy cơ sớm bị loại.

Nếu CHDC Congo đánh bại Colombia ở lượt trận tiếp theo, Uzbekistan sẽ không còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội.

Thất bại nặng nề trước Bồ Đào Nha dường như là cú sốc quá lớn đối với Khusanov, theo TalkSports.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trung vệ đang khoác áo Manchester City được nhìn thấy bật khóc khi đến bắt tay các cầu thủ đối phương.

Người an ủi anh là Bernardo Silva, đồng đội cũ tại Manchester City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dành cho Khusanov những cái ôm động viên trước khi cầu thủ 22 tuổi lau nước mắt bằng chính chiếc áo đấu của mình.

Silva, người vừa chia tay Manchester City để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, từng có 38 lần ra sân cùng Khusanov trong màu áo đội chủ sân Etihad.

Abdukodir Khusanov và đồng đội sau trận thua 0-5 trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Trận đấu với Bồ Đào Nha, Uzbekistan khởi đầu không như ý khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Bàn thắng này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở 6 kỳ giải khác nhau.

Sau khi Nuno Mendes nâng tỷ số, Ronaldo tiếp tục lập công lần thứ hai trong trận, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 pha lập công.

Những bàn thắng còn lại của Bồ Đào Nha được ghi do công của Rafael Leao cùng một pha phản lưới nhà của thủ môn Abduvohid Nematov.

Hiện Uzbekistan chưa giành được điểm nào, xếp cuối bảng K với hiệu số bàn thắng bại là -7. Trong trường hợp chưa bị loại sau lượt trận tới, họ sẽ cần một chiến thắng thật đậm trước CHDC Congo vào cuối tuần này để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù mới 22 tuổi, Abdukodir Khusanov đã là trụ cột của tuyển Uzbekistan với 29 lần ra sân. Trung vệ sinh năm 2004 ra mắt đội tuyển quốc gia từ tháng 6/2023 khi mới 19 tuổi dưới thời HLV Srecko Katanec. Hiện Khusanov cũng là cầu thủ châu Á được chuyên trang Transfermarkt định giá cao nhất với mức 50 triệu euro.