Nữ cổ động viên Colombia gây sốt tại World Cup

Evely Cardenas (đến từ Colombia) bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cổ vũ đội bóng quê hương tại World Cup 2026.

Nữ cổ động viên Colombia gây sốt khi cổ vũ đội bóng quê hương trên khán đài.

Sau chiến thắng 3-1 của Colombia trước Uzbekistan ở trận ra quân tại World Cup 2026, cái tên Evely Cardenas bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý. Nữ cổ động viên người Colombia có 25.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thu hút lượng lớn tương tác khi chia sẻ loạt ảnh và video từ sân Estadio Azteca (Mexico) hôm 18/6.

Cardenas xuất hiện với trang phục năng động với quần jeans, áo croptop và chiếc túi xách nổi bật màu hồng nhạt. Cô hòa mình vào biển người hâm mộ Colombia.

Bài đăng của nữ cổ động viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người hâm mộ từ các quốc gia khác nhau tìm đến trang cá nhân của cô để lại lời khen ngợi.

Bên dưới phần bình luận, những từ như "Hermosa" (xinh đẹp) hay "Diosa" (nữ thần) xuất hiện với tần suất dày đặc. Một số trang tin thể thao cũng chia sẻ lại hình ảnh của Cardenas khi nhắc về bầu không khí sôi động mà các cổ động viên Colombia tạo ra tại World Cup 2026.

Bên cạnh những khoảnh khắc trên khán đài, Cardenas còn đăng tải nhiều video từ trận đấu, trong đó có pha lập công của tiền đạo Luis Diaz và màn ăn mừng cùng hậu vệ Daniel Munoz.

"Thật phấn khích khi nhiều người biết đến tôi hơn. Tôi rất mong chờ những trận đấu tiếp theo của Colombia", Cardenas trả lời người hâm mộ dưới bài đăng.

Trên trang cá nhân, Cardenas thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, các chuyến du lịch, hoạt động thể thao và tập luyện. Nhờ sự xuất hiện nổi bật tại World Cup, lượng người theo dõi tài khoản của cô tiếp tục tăng trong những ngày qua.

Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp Colombia có màn ra quân như ý tại World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ sẽ lần lượt chạm trán CHDC Congo và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo trong những trận đấu sắp tới.

Trên trang cá nhân, Cardenas thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.