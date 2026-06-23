Loạt ảnh chế 'quái vật' Haaland bùng nổ tại World Cup

Tâm điểm sự chú ý là tư thế chạy khá đặc biệt của Haaland. Trong khoảnh khắc bứt tốc, ngôi sao Na Uy hạ thấp người. Hai cánh tay đánh mạnh. Bước chân dài tạo cảm giác như một chiến binh đang lao vào trận chiến. "Tôi xem trận đấu ngay tại nhà mà còn thấy sợ. Hãy tưởng tượng bạn chỉ cao 1,65 m và có một quái thú cao 1,95 m đang lao tới đuổi theo mình", một người dùng X bình luận. Ảnh: AnimexTwts/X.