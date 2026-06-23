Loạt ảnh chế 'quái vật' Haaland bùng nổ tại World Cup

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Sau chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq hôm 17/6, một khoảnh khắc của Erling Haaland bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội X. Trong tình huống quyết liệt đuổi theo đối thủ, tiền đạo cao 1,95m lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo nên hình ảnh khiến nhiều người vừa thích thú vừa sợ hãi. Ảnh: jiminbas/X.
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Tâm điểm sự chú ý là tư thế chạy khá đặc biệt của Haaland. Trong khoảnh khắc bứt tốc, ngôi sao Na Uy hạ thấp người. Hai cánh tay đánh mạnh. Bước chân dài tạo cảm giác như một chiến binh đang lao vào trận chiến. "Tôi xem trận đấu ngay tại nhà mà còn thấy sợ. Hãy tưởng tượng bạn chỉ cao 1,65 m và có một quái thú cao 1,95 m đang lao tới đuổi theo mình", một người dùng X bình luận. Ảnh: AnimexTwts/X.
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Một tài khoản khác chia sẻ đoạn video ghi lại tình huống Haaland áp sát thủ môn Iraq dẫn đến bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu. Người này ví von tiền đạo Na Uy "giống một chiến binh Viking" đang lao thẳng về phía đối phương. Ảnh: hussamsamir7/Instagram.
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Từ những khoảnh khắc trên sân cỏ World Cup, Haaland nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cộng đồng sáng tạo meme. Hàng loạt hình ảnh chế xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, từ X, TikTok cho tới Weibo và RedNote của Trung Quốc. Ảnh: PolymarketSport/X.
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Bên cạnh hình ảnh "quái vật" trên sân bóng, cư dân mạng đặc biệt yêu thích những biểu cảm ngộ nghĩnh và đáng yêu của chân sút sinh năm 2000. Một người dùng cho biết thời gian gần đây, cô liên tục bắt gặp các video về Haaland cùng những biểu cảm hài hước của anh. Theo cô, tiền đạo Na Uy hiện nổi tiếng đến mức ngay cả những người không theo dõi bóng đá cũng biết đến. Ảnh: imgur.
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"Này, tại sao Haaland lại đi kiểu đó vậy?", tài khoản @samuelzxis chia sẻ trên X kèm đoạn cắt Haaland rời sân sau trận đấu với dáng đi hùng hổ và hài hước. Khoảnh khắc này hút 9 triệu lượt xem. Ảnh: samuelzxis/X.
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Trước thềm World Cup 2026, khi đội tuyển Na Uy thực hiện bộ ảnh quảng bá trong trang phục Viking, nhiếp ảnh gia người Scotland David Yarrow tiết lộ Haaland đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các đồng đội tham gia dự án. Ngôi sao của Manchester City từng hợp tác với ông trong một bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng chiến binh Viking. Ảnh: David Yarrow.
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Haaland rất được lòng người hâm mộ Trung Quốc. Dân mạng nước này đặt cho anh biệt danh "Ha Bao", có thể hiểu là "bé Ha". Không ít meme biến tiền đạo cao lớn của Na Uy thành nhân vật đầu to, thân hình nhỏ xíu như búp bê. Bức ảnh Haaland được chỉnh sửa với 2 bím tóc cũng từng khiến cộng đồng mạng thích thú và chia sẻ rộng rãi. Ảnh: Weibo.
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Trong khi nhiều ngôi sao bóng đá xây dựng hình ảnh mạnh mẽ hoặc hào nhoáng, các nội dung về Haaland lại thường tập trung vào những hành động đời thường và thân thiện. Người hâm mộ đặc biệt yêu thích cách anh vui vẻ tương tác với khán giả hay lịch sự trao áo đấu cho nhân viên phụ trách trang phục của Manchester City thay vì ném xuống đất. Ảnh: Sohu.
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Nhận thấy sự yêu mến ngày càng lớn từ người hâm mộ Trung Quốc, Haaland lập tài khoản Weibo vào ngày 6/6. Trong video đầu tiên, anh hài hước tuyên bố đã đến lúc "làm rõ một vài điều". Chỉ sau thời gian ngắn, tài khoản của anh thu hút hơn 789.000 người theo dõi. Ảnh: Weibo.
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Sức nóng của Haaland nhanh chóng được các thương hiệu tận dụng. Ngày 10/6, tiền đạo người Na Uy được công bố là đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu quốc tế thuộc hãng nước thảo dược nổi tiếng Trung Quốc. Đoạn quảng cáo ra mắt nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là cảnh Haaland "phun lửa" cùng màn nói tiếng Trung ở cuối video. Ảnh: Weibo.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.