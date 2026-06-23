Câu nói về Ronaldo thổi bùng giận dữ

Một câu trả lời phỏng vấn bình thường của Joao Neves bị cắt xén và lan truyền sai lệch, kéo theo làn sóng công kích nhắm vào bạn gái anh và các đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha.

Tiền vệ trẻ Joao Neves bỗng chốc trở thành tâm điểm của dư luận sau phát ngôn về đàn anh Cristiano Ronaldo tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước CHDC Congo ở trận ra quân World Cup 2026, tiền vệ Joao Neves nhận được câu hỏi từ phóng viên về việc làm thế nào để cân bằng giữa một siêu sao lớn như Cristiano Ronaldo và tập thể đội bóng.

"Chúng tôi đều biết những gì Cristiano đã làm cho đội tuyển và bóng đá thế giới. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy anh ấy cũng như mọi người, là một thành viên đang nỗ lực cống hiến cho tập thể. Anh ấy không khác gì chúng tôi và sẽ đóng góp như tất cả mọi người". Neves thẳng thắn chia sẻ.

Đây là câu trả lời rất chuẩn mực trong bóng đá, nhấn mạnh tính tập thể và tôn trọng đàn anh. Thế nhưng, trong môi trường mạng xã hội phức tạp như ngày nay, mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, theo The Athletic.

Ngay sau buổi họp báo, đoạn video phỏng vấn bị cắt xén, giật tít vô căn cứ rồi lan truyền chóng mặt trên Internet. Nhiều tài khoản cố tình hướng dư luận theo nghĩa: "Joao Neves chê Ronaldo là cầu thủ tầm thường".

Điều này lập tức châm ngòi cho một làn sóng giận dữ từ một bộ phận người hâm mộ cực đoan của Ronaldo.

Trang cá nhân của Joao Neves, Bruno Fernandes và Vitinha ngập tràn những bình luận chỉ trích nặng nề. Người hâm mộ quá khích yêu cầu các cầu thủ này phải "biết tôn trọng Ronaldo" và "chuyền bóng cho anh ấy nhiều hơn".

Cristiano Ronaldo bỗng trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng truyền thông từ đầu chiến dịch World Cup. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là khi Madalena Aragao - bạn gái của Neves - đăng một bức ảnh chụp cùng anh. Phần bình luận cũng bị người hâm mộ quá khích tấn công. Cô buộc phải giới hạn tính năng trả lời trên các bài đăng của mình.

Chưa dừng lại ở đó, một phát ngôn giả mạo Madalena Aragao với nội dung kích động "hãy bảo GOAT của các người giải nghệ đi" được lan truyền rộng rãi.

Thậm chí, Georgina Rodriguez - hôn thê của Ronaldo - cũng bị lừa khi tưởng tin giả này là thật. Cô đã chụp màn hình bức ảnh chế và đăng lên trang cá nhân kèm lời chỉ trích, tuy nhiên cô đã nhận ra sai lầm và xóa bài viết ngay sau đó.

Trớ trêu thay, trong toàn bộ vụ việc này, không ai trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha làm sai.

Joao Neves trả lời phỏng vấn nhưng bị cắt xén, sửa đổi rồi lan truyền như một lời chê bai nhắm vào Ronaldo. Bạn gái Neves và Georgina Rodriguez trở thành nạn nhân của tin giả và bạo lực mạng. Cristiano Ronaldo hoàn toàn im lặng và không làm gì sai, nhưng tên tuổi của anh lại bị biến thành công cụ để người hâm mộ tấn công chính các đồng đội của anh.

Bồ Đào Nha vốn đang đối mặt với nhiều câu hỏi về chuyên môn sau trận hòa thất vọng ngày ra quân.

Giờ đây, họ còn phải tìm cách bảo vệ các cầu thủ trước làn sóng công kích trên mạng xã hội, một thứ áp lực không đến từ sân cỏ, nhưng có thể tác động đến tâm lý của cả đội.