Mbappe tất bật 'chỉ đạo' nhân viên SVĐ lau sân gây cười

Tiền đạo tuyển Pháp bị bắt gặp chỉ tay xuống mặt sân như đang hướng dẫn nhân viên vệ sinh lau nước đọng sau cơn dông. Hành động được người hâm mộ ghi lại và đăng tải trên X.

Cảnh Mbappe 'thị sát' mặt sân trước trận gặp Iraq gây hài Trong lúc khởi động trước trận gặp Iraq, Kylian Mbappe liên tục chỉ tay xuống mặt sân để các nhân viên của FIFA xử lý nước tồn đọng. Khoảnh khắc viral trên MXH.

Kylian Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm trước trận gặp Iraq tại World Cup 2026 trên mạng xã hội X ngày 23/6. Theo Reuters, trận vòng bảng I giữa Pháp và Iraq diễn ra tại Philadelphia (Mỹ) bị gián đoạn gần 2 giờ vì dông bão. Mặt sân chịu ảnh hưởng đáng kể từ lượng mưa lớn. Ban tổ chức phải triển khai lực lượng sân bãi để xử lý nước đọng.

Trong lúc đó, tiền đạo tuyển Pháp được người hâm mộ bắt gặp vừa đi bộ trên sân vừa chỉ tay xuống mặt cỏ như đang hướng dẫn nhân viên vệ sinh nên lau ở vị trí nào.

Tài khoản quay được cảnh nói trên đăng tải clip trên X. "Mbappe đang chỉ cho nhân viên vệ sinh biết phải lau sân ở đâu", người này viết. Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút 16.000 lượt tương tác. Nhiều người nói đùa rằng ngôi sao người Pháp là "đô đốc", "trưởng ban dọn dẹp".

Theo các bình luận của người hâm mộ, hành động của Mbappe nhiều khả năng xuất phát từ việc anh phát hiện một khu vực mặt sân còn đọng nước sau cơn mưa lớn. Thay vì phàn nàn với trọng tài, tiền đạo sinh năm 1998 ra hiệu cho đội ngũ sân bãi xử lý. Cử chỉ nghiêm túc cùng cách chỉ tay dứt khoát khiến khoảnh khắc trở nên hài hước.

Theo FIFA, chất lượng mặt sân có ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ. Mặt cỏ trơn hoặc xuất hiện các vũng nước có thể làm bóng đổi hướng bất thường. Điều này gây khó khăn cho các pha xử lý kỹ thuật. Nguy cơ trượt ngã cũng tăng lên. Những cầu thủ thiên về tốc độ và rê bóng như Mbappe thường đặc biệt quan tâm đến điều kiện mặt sân vì điều đó ảnh hưởng đến khả năng bứt tốc.

Tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Didier Deschamps sớm giành vé đi tiếp sau chiến thắng trước Iraq. Mbappe tiếp tục là đầu tàu trên hàng công với một cú đúp. Anh ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận tại giải đấu năm nay.