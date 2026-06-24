Clip Ronaldo bực bội khi bị hỏi về Messi sau trận thắng đậm

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi từ chối trả lời một câu hỏi liên quan đến Lionel Messi sau chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026.

Phản ứng của Ronaldo khi phóng viên nhắc đến Messi trong câu hỏi.

Trong trận đấu diễn ra tại Houston (Mỹ), Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Tiền đạo 41 tuổi mở tỷ số từ phút thứ 6 bằng pha dứt điểm góc gần trước khi hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền ngay trước giờ nghỉ.

Màn trình diễn này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, tiếp tục nối dài bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại đến từ một tình huống trong khu vực phỏng vấn. Khi Ronaldo đang trả lời truyền thông, một phóng viên bắt đầu câu hỏi bằng việc nhắc đến thành tích của Lionel Messi tại World Cup 2026.

"Hôm qua, Lionel Messi ghi hai bàn thắng, Mbappé...", nhà báo vừa cất lời thì Ronaldo lập tức quay đầu sang hướng khác và nói ngắn gọn: "Vale" (tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là "được rồi", "tiếp đi"), ra hiệu cho một phóng viên khác đặt câu hỏi mới. Đội trưởng Bồ Đào Nha sau đó hoàn toàn bỏ qua câu hỏi liên quan đến Messi.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số người cho rằng Ronaldo cố tình né tránh chủ đề về đối thủ lớn nhất sự nghiệp, trong khi số khác nhận định anh chỉ muốn tập trung nói về màn trình diễn của tuyển Bồ Đào Nha thay vì tiếp tục những cuộc so sánh kéo dài suốt nhiều năm.

Ronaldo ghi hai bàn trong trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Messi tạo nên cột mốc lịch sử mới. Ngôi sao người Argentina ghi thêm hai bàn thắng để nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 18, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, dù đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, Ronaldo mới có 10 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mối quan hệ cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã kéo dài gần hai thập kỷ. Hai siêu sao thay nhau thống trị bóng đá thế giới, giành tổng cộng 13 Quả bóng vàng và phá hàng loạt kỷ lục ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Trước trận gặp Uzbekistan, Ronaldo cũng trải qua một tuần không mấy dễ chịu. Sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn, anh bị nhiều chuyên gia và người hâm mộ chỉ trích vì màn trình diễn thiếu hiệu quả. Khi đó, tiền đạo kỳ cựu đã đi thẳng vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc mà không dừng lại trả lời báo chí.

Có lẽ vì vậy, sau khi ghi cú đúp vào lưới Uzbekistan, Ronaldo đã hướng về máy quay và hét lớn bằng tiếng Anh: "I'm back!" (Tôi đã trở lại). Anh thậm chí lặp lại câu nói này thêm một lần nữa như để nhấn mạnh thông điệp gửi tới những người hoài nghi.

Phát biểu này khiến huyền thoại Zlatan Ibrahimović tỏ ra khó hiểu. Bình luận trên Fox Sports, cựu tiền đạo người Thụy Điển nói: "Tôi tưởng cậu ấy chưa bao giờ rời đi. Tôi không hiểu tại sao Ronaldo lại nói 'Tôi đã trở lại'".

Khi được hỏi về điều đó, Ronaldo giải thích rằng đây chỉ là lời đáp trả dành cho những người chỉ trích anh.

"Chỉ để họ không quên thôi. Tôi đã làm điều này suốt 23 năm rồi", thủ quân tuyển Bồ Đào Nha khẳng định.

Dù ở những giai đoạn cuối của sự nghiệp, Ronaldo và Messi vẫn là hai cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Và ngay cả một câu hỏi chưa kịp hoàn thành về Messi cũng đủ để tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất tại World Cup 2026.