Sự thật về nữ cổ động viên đẹp lạ 'náo loạn' World Cup

Zoe Cole - ngôi sao mạng với làn da đen khỏe khoắn, ngoại hình cuốn hút và đôi mắt xanh dương - thực chất là sản phẩm từ AI.

Video Zoe (nhân vật do AI tạo ra) thở dài trên khán đài một trận bóng đá hút 15 triệu lượt xem. Ảnh: zoecolefr/TikTok.

Bên cạnh các trận cầu kịch tính, không khí World Cup 2026 thêm sôi động nhờ sự xuất hiện của các khán giả cuồng nhiệt và bóng hồng rực rỡ trên khán đài. Trong số nữ cổ động viên nhận được nhiều sự chú ý, Zoe (tài khoản TikTok @zoecolefr) có loạt video ngồi xem bóng đá hút 300.000 tới 22 triệu lượt xem.

Điều khiến Zoe liên tục được "thả tim" là ngoại hình bắt mắt với làn da đen tuyền, đôi mắt xanh dương và vóc dáng khỏe khoắn. Tuy nhiên, danh tính của "bông hồng đen" này đang gây tranh cãi vì xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đây là nhân vật được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên kênh TikTok có gần 900.000 người theo dõi, chủ tài khoản Zoe đăng tải các video chủ yếu xoay quanh hình ảnh cô gái mặc áo thể thao cổ vũ các đội tuyển nổi tiếng tại World Cup như Argentina, Bồ Đảo Nha, Pháp, Brazil... Nhiều dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lạ của nhân vật này.

Tuy nhiên, không ít tài khoản lên tiếng cảnh báo đây là sản phẩm AI. Một số người dùng chỉ ra nhiều chi tiết bất thường trên khuôn mặt, ánh mắt và làn da. Nhiều khung hình cũng có dấu hiệu đặc trưng của ảnh tạo sinh bao gồm màu mắt của Zoe không đồng nhất, khi màu xám, khi màu xanh hoàn toàn.

Làn da và đôi mắt nổi bật khiến ngoại hình của Zoe thêm cuốn hút (Hình ảnh được tạo bằng AI). Ảnh: zoecolefr/TikTok.

Đáng chú ý, kênh YouTube liên kết với Zoe tự giới thiệu là "AI influencer". Đây là thuật ngữ dùng để chỉ những người ảnh hưởng ảo được tạo bằng công nghệ AI. Chủ tài khoản cũng nhiều lần thả tim một số bình luận khẳng định Zoe là nhân vật AI. Điều này càng khiến nghi vấn trở nên có cơ sở.

Sự nổi tiếng của Zoe phản ánh xu hướng bùng nổ của các AI influencer trên toàn cầu. Nhiều nghiên cứu cho thấy AI đang làm giảm đáng kể chi phí sản xuất nội dung. Các nhà sáng tạo có thể tạo ra nhân vật, hình ảnh và video với tốc độ rất nhanh. Điều này giúp các tài khoản ảo dễ dàng thu hút lượng tương tác lớn.

Theo BBC, riêng lĩnh vực thể thao, nội dung AI từng nhiều lần gây hiểu lầm. Tại Euro 2024, hàng loạt video deepfake giả mạo huấn luyện viên Gareth Southgate lan truyền trên TikTok và Instagram. Một số hút hàng triệu lượt xem trước khi bị phát hiện là giả. Đầu năm nay, loạt video "hot girl" ngồi trên khán đài xem bóng chày cũng "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc.

Trước đó tại Việt Nam, nhiều nhân vật ảo cũng từng gây nhầm lẫn cho cộng đồng mạng. Cuối tháng 5, bộ ảnh một "hot girl bạch biến" check-in tại Tràng An (Ninh Bình) thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên Threads.

Nhân vật được mô tả là cô gái nước ngoài, màu da đen tuyền với những mảng da loang lổ đặc trưng của bệnh bạch biến. Nhiều người để lại bình luận xin thông tin liên hệ và khen ngợi vẻ ngoài của cô gái.

Tuy nhiên, sau đó người dùng phát hiện nhiều chi tiết bất hợp lý. Quai nón lá thay đổi giữa các bức ảnh. Các vết bạch biến trên bàn tay cũng không đồng nhất. Tài khoản đăng tải còn gắn nhãn "AI info" trên một số nội dung khác.