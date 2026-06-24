Danh tính CĐV 'làm phép' trong trận Ghana cầm hòa Anh

Một cổ động viên Ghana đã gây xôn xao với màn "làm phép", liên tục tung những nắm bột trắng lên không trung trong trận đấu giữa Ghana và Anh tại World Cup 2026.

Cổ động viên Ghana và màn "yểm bùa" đầy ấn tượng trên khán đài.

Được biết, người thực hiện những nghi thức này là Kailani Ibrahim Kpa. Đây không phải lần đầu Kailani xuất hiện trên khán đài và gây chú ý theo cách này.

Trước trận gặp Anh, anh cũng thực hiện nghi thức tương tự trong trận Ghana - Panama và được cộng đồng mạng để ý từ đó.

Tại trận gặp tuyển Anh vừa diễn ra trong khuôn khổ World Cup 2026, Kailani với gương mặt vẽ trắng đặc trưng liên tục tung những nắm bột lên không trung, nghi thức được gọi là "Juju magic" trong văn hóa tâm linh của một số cộng đồng tại Tây Phi.

Trong trận đấu, đội tuyển Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn dù sở hữu lợi thế về chất lượng cầu thủ.

Harry Kane và các đồng đội không thể phá vỡ hàng thủ Ghana, kết thúc trận với tỉ số hòa. Nhiều người dùng mạng xã hội đùa rằng chính màn tung bột của Kailani là nguyên nhân khiến các tiền đạo Anh không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Ghana. Đáng chú ý, các cổ động viên Anh ngồi cạnh Kailani cũng không giấu được bất ngờ khi mà vừa quay lại khoảnh khắc này.

Những chi tiết đặc sắc trong trang phục và vật dụng gắn liền với nghi thức cầu may của cổ động viên Ghana. Ảnh: @1ghanayesu/X.

Sau trận hòa, Kailani trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên Internet. Người hâm mộ Ghana đang chờ xem liệu anh có tiếp tục xuất hiện ở những trận tiếp theo của đội nhà hay không.

Đội tuyển Ghana hiện đang có màn trình diễn khá ấn tượng tại bảng L. Sau hai lượt trận, "Những ngôi sao đen" (biệt danh tuyển Ghana) giành 4 điểm nhờ một trận thắng Panama và một trận hòa vừa qua giúp họ bằng điểm với chính đội tuyển Anh.

Với Croatia đang theo ở vị trí thứ ba với 3 điểm, lượt đấu cuối cùng của bảng L hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Nếu giữ được phong độ, Ghana hoàn toàn có thể giành vé vào vòng trong của World Cup 2026.

Juju magic (ma thuật Juju) là một hệ thống tín ngưỡng và thực hành tâm linh có nguồn gốc từ Tây Phi, đặc biệt phổ biến ở các nước như Nigeria, Benin, Togo và Ghana. Trong đó, người ta tin rằng các vật phẩm, bùa chú, nghi lễ hoặc linh hồn có thể tác động đến vận may, sức khỏe, tình yêu hay số phận của con người. Điều đáng chú ý là trong văn hóa Tây Phi, Juju không nhất thiết mang nghĩa "tà thuật". Nó có thể được dùng cho mục đích tốt hoặc xấu, tùy vào người thực hiện và mục đích của nghi lễ.