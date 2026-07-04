Trái bóng khiến Cape Verde chết lặng

Sáng 4/7, Lionel Messi cùng Argentina đã tránh được một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử các vòng knock-out World Cup khi vượt qua Cape Verde ở trận đấu nghẹt thở. Ở vị thế đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều nhà đương kim vô địch, đội bóng châu Phi đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cùng đối thủ tạo nên loạt khoảnh khắc khó tin trong 120 phút.