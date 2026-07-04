Trái bóng khiến Cape Verde chết lặng

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Sáng 4/7, Lionel Messi cùng Argentina đã tránh được một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử các vòng knock-out World Cup khi vượt qua Cape Verde ở trận đấu nghẹt thở. Ở vị thế đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều nhà đương kim vô địch, đội bóng châu Phi đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cùng đối thủ tạo nên loạt khoảnh khắc khó tin trong 120 phút.
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Bàn thắng quyết định trận đấu diễn ra ở phút 111 của hiệp phụ thứ 2, từ một tình huống cố định. Cristian Romero đánh đầu từ quả phạt góc của Messi, bóng đập trúng Diney Borges đổi hướng thành bàn phản lưới, giúp Argentina giành chiến thắng 3-2. Khoảnh khắc khiến nhiều cầu thủ Cape Verde sững sờ, tiếc nuối.
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Các cổ động viên Argentina vỡ òa trong khoảnh khắc đội nhà có bàn thắng quan trọng ở phút 111 của hiệp phụ thứ 2, giúp tái lập thế dẫn bàn. La Albiceleste trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải.
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Ở phía ngược lại, cổ động viên Cape Verde không giấu được sự tiếc nuối.
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Trước khi phải nhận thất bại, 2 bàn thắng của đội bóng châu Phi cũng nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội vì độ đẹp mắt. Đặc biệt ở phút 104, Lopes Cabral tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến Emiliano Martinez bó tay và đưa thế trận về tỷ số 2-2. Anh chạy đi ăn mừng trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.
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Lopes Cabral lao lên khán đài chia vui của nửa kia, trong tiếng reo hò phấn khích của người hâm mộ. Bàn thắng này cũng được nhiều khán giả đánh giá có thể xếp vào top pha ghi bàn đẹp nhất giải đấu.
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Trong khi đó, thủ môn Vozinha vẫn là người hùng của Cape Verde khi có tới 8 lần cứu thua cho đội nhà. Đặc biệt, người gác đền 40 tuổi đã đổ người cản phá xuất thần khi Messi bất ngờ tung cú đá phạt nhanh lúc anh còn đang sắp xếp hàng rào. Sau trận, Vozinha cũng nhận được lời khen ngợi và cái ôm tôn trọng từ siêu sao Argentina.
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Về phía nhà đương kim vô địch, Messi cũng bổ sung vào danh sách bàn thắng của mình tại World Cup năm nay với pha lập công ở phút 29. Anh cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 20 bàn thắng trong lịch sử World Cup và là chân sút đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 trận World Cup liên tiếp.
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El Pulga ăn mừng chiến thắng trong vòng tay người hâm mộ sau 120 phút thi đấu nghẹt thở trước đội bóng châu Phi.
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Rời World Cup 2026 trong tư thế ngẩng cao đầu với nhiều khoảnh khắc lịch sử, Cape Verde nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ và khán giả khắp thế giới. Còn Argentina chính thức giành vé vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Ai Cập vào ngày 7/7 tại Atlanta.
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Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.