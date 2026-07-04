Phản ứng gây bão của HLV Scaloni

Trong lúc cả đội bóng và người hâm mộ Argentina ăn mừng, HLV Scaloni như cố kìm nén nước mắt khi các học trò dẫn trước Cape Verde 3-2.

Scaloni giải tỏa căng thẳng sau khi Argentina có bàn thắng dẫn trước 3-2.

Ngày 4/7, Argentina có chiến thắng nghẹt thở trước Cape Verde với tỷ số 3-2 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Ở những phút cuối của hiệp phụ, từ pha đá phạt góc của Messi, Romero đánh đầu giúp nhà đương kim vô địch thế giới ấn định tỷ số 3-2. Bóng chạm tay một cầu thủ của Cabo Verde và sau đó được trọng tài xác nhận là bàn phản lưới nhà.

Trong khi cả đội tuyển và người hâm mộ Argentina vỡ òa hạnh phúc, cuồng nhiệt ăn mừng, HLV trưởng Lionel Scaloni phản ứng khá trầm lặng và có phần căng thẳng, tờ Trinuna đưa tin.

Khi máy quay lia đến khu vực hàng ghế dự bị, Scaloni dường như sắp bật khóc. Ông lặng lẽ nhìn, đưa tay lên ôm trán, dường như thở phào sau giờ phút nghẹt thở.

HLV của La Albiceleste nổi tiếng là người điềm tĩnh. Ngay cả khi bị Cape Verde 2 lần san bằng tỉ số, ông không hề bày tỏ cảm xúc. Bởi vậy, phản ứng của HLV 48 tuổi ở bàn thắng thứ 3 cho thấy ông đã hồi hộp đến mức nào.

HLV Scaloni thừa nhận đội nhà đã rất khó khăn để giành được chiến thắng trước đại diện châu Phi. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng, HLV Scaloni cho biết chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong hiệp phụ trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup là lời nhắc nhở rằng không có trận đấu loại trực tiếp nào là dễ dàng, sau khi nhà đương kim vô địch bị quốc gia nhỏ bé đến từ châu Phi này 2 lần gỡ hòa trước khi giành chiến thắng sít sao, Reuters đưa tin.

"Đó là lời đáp trả dành cho những người nói rằng chúng tôi đã có một nhánh đấu dễ dàng. Đúng là chúng tôi xứng đáng thắng và đi tiếp, nhưng đó là một trận đấu vô cùng khó khăn", nhà cầm quân 48 tuổi nói với truyền thông sau trận đấu.

Argentina bước vào trận đấu với tư cách ứng cử viên nặng ký nhất nhưng phải trải qua một trận chiến đầy khó khăn khi Cape Verde, đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều trên lý thuyết.

"Các cầu thủ của tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu. Vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng họ đã thể hiện sự kiên cường. Các cầu thủ mệt mỏi vì thời gian thi đấu thêm giờ và một số người bị chuột rút. Nhưng khi họ thi đấu hết mình, họ có thể vượt qua mọi thứ", HLV Scaloni nói.

Khi được hỏi liệu áp lực của việc được xem là ứng cử viên vô địch có đè nặng lên Argentina hay không, Scaloni đã bác bỏ ý kiến ​​đó: "Không. Điều tuyệt vời nhất ở đội bóng chúng tôi là họ không ngừng tiến lên. Các chàng trai luôn chiến đấu với trái tim nhiệt huyết".

Đối với HLV Scaloni, trận đấu này cũng là một bản tóm tắt chính xác về tình trạng bóng đá của Argentina. "Trở thành người Argentina có nghĩa là gì? Là chịu đựng được áp lực", ông nói.