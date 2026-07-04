Một thế giới sùng bái Messi

Lionel Messi không chỉ là biểu tượng của tuyển Argentina, mà còn là một trong những ngôi sao thương mại lớn nhất thế giới. Thế nhưng, con người phía sau danh tiếng ấy vẫn là ẩn số

Messi trở thành biểu tượng của tuyển Argentina nói riêng, thế giới bóng đá nói chung.

Hiếm có cầu thủ nào nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ các đồng đội ở mọi lứa tuổi trong khi bản thân vẫn đang thi đấu ở đỉnh cao như Lionel Messi. Anh vẫn là trung tâm của tuyển Argentina, đội bóng mà nhiều cầu thủ xem việc được sát cánh cùng anh là một trong những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp, theo The Telegraph.

Kín tiếng ngoài sân cỏ

Sinh nhật lần thứ 39 của Messi vào tuần trước là minh chứng rõ nét. Toàn bộ tuyển Argentina đều mặc áo phông in hình mình chụp cùng Messi để chờ chúc mừng anh tại đại bản doanh ở Kansas City. Từ hậu vệ trẻ Valentin Barco mới 21 tuổi cho tới trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi, tất cả đều háo hức đón người đội trưởng xuất hiện.

Trong kỷ nguyên của những lão tướng như Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mohamed Salah hay các siêu sao thế hệ mới như Kylian Mbappe và Erling Haaland, Messi vẫn tạo nên cảm giác khác biệt.

Anh là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá và ở tuổi gần 40 vẫn có thể quyết định trận đấu. Nhiều đồng đội hiểu rằng sau này, câu hỏi đầu tiên con cháu họ muốn nghe sẽ là: "Cảm giác thi đấu cùng Messi như thế nào?".

Các cầu thủ Argentina xem việc được sát cánh cùng Messi là một trong những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp.

Người hâm mộ Argentina cũng có vô vàn cách thể hiện tình yêu dành cho số 10, từ cờ khổng lồ, trống cổ động cho đến những bức chân dung xuất hiện trên khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu.

Nhưng điều thú vị là không ai thực sự biết Messi nghĩ gì về tất cả sự ngưỡng mộ ấy.

Ngoài bóng đá, anh vẫn là một nhân vật rất kín tiếng. Chính điều đó khiến Messi trở thành gương mặt lý tưởng cho các thương hiệu lớn. Công chúng gần như chỉ được nhìn thấy anh qua những bài đăng được chọn lọc kỹ trên Instagram với hơn 500 triệu người theo dõi hoặc các cuộc phỏng vấn ngắn sau trận đấu.

Khác với nhiều huyền thoại trước đây, Messi rất hiếm khi chia sẻ quan điểm cá nhân hay xuất hiện trong những cuộc trò chuyện dài với truyền thông. Vì vậy, người hâm mộ gần như không biết nhiều về suy nghĩ, tính cách hay cuộc sống nội tâm của anh.

Mười năm trước, sau thất bại ở chung kết Copa America trước Chile, Messi từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia trong nỗi thất vọng. Đó là một trong số rất ít khoảnh khắc anh bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ trước công chúng.

Sau này, anh thay đổi quyết định và tiếp tục dẫn dắt Argentina chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn. Nếu World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, những trận đấu sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ chứng kiến anh ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Đế chế thương mại

Messi còn hai năm hợp đồng với Inter Miami tại MLS. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của anh đã vượt xa phạm vi sân cỏ. Không giống những huyền thoại như Pele, Diego Maradona hay Muhammad Ali - những người từng thường xuyên trả lời báo chí và để lại vô số cuộc phỏng vấn đáng nhớ, Messi gần như chỉ xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Anh liên tục góp mặt trong các video quảng bá cho Mastercard, Lego, Beats, Stanley, Lay's và hàng loạt thương hiệu quốc tế khác. Nội dung các quảng cáo chủ yếu xoay quanh hình ảnh một Messi điềm tĩnh, thân thiện và truyền cảm hứng.

Danh sách đối tác thương mại của Messi rất dài, gồm adidas, Duracell, Konami, Google ChatGPT, Mastercard, Beats, Lego, Lay's, Hard Rock Cafe, Marvel Entertainment cùng nhiều thương hiệu khác.

Người hâm mộ thể hiện tình yêu dành cho Messi theo nhiều cách khác nhau.

Đầu năm nay, Messi còn có chuyến giao lưu tại Ấn Độ, tham dự nhiều sự kiện với tư cách khách mời đặc biệt thay vì thi đấu bóng đá. Theo Forbes, Messi đã trở thành tỷ phú USD. Gia đình anh - gồm vợ Antonela Roccuzzo và ba con - cũng xuất hiện trong một số chiến dịch quảng bá của adidas. Thu nhập của Messi được dự báo sẽ vẫn rất lớn ngay cả sau khi giải nghệ.

Phía sau thành công của Messi còn có vai trò quan trọng của cha anh, Jorge Messi, người đã đồng hành từ những ngày đầu đưa con trai sang Barcelona và đàm phán bản hợp đồng giúp CLB chi trả chi phí điều trị hormone tăng trưởng cho cậu bé Messi năm nào.

Trải qua hơn hai thập kỷ, Messi đã trở thành một trong những vận động viên thành công nhất cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Dẫu vậy, điều khiến anh khác biệt vẫn là màn trình diễn trên sân cỏ. Mỗi pha xử lý, mỗi bàn thắng vẫn khiến người hâm mộ, đồng đội lẫn đối thủ phải thán phục.

Có lẽ điều duy nhất công chúng vẫn chưa thật sự hiểu chính là con người phía sau thương hiệu mang tên Lionel Messi. Khi sự nghiệp thi đấu dần đi đến những chương cuối, thế giới vẫn chờ xem cái kết của huyền thoại ấy sẽ ra sao, còn bản thân Messi vẫn giữ nguyên sự kín tiếng vốn có.