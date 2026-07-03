Cầu thủ Croatia khóc nghẹn sau bi kịch phút bù giờ

Khoảnh khắc Luka Modric ôm Mateo Kovacic bật khóc sau khi Croatia bị loại khỏi World Cup 2026 đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tiền vệ Mateo Kovacic bật khóc nức nở khi Croatia chính thức chia tay World Cup 2026. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 3/7, hành trình của Croatia tại World Cup 2026 khép lại đầy tiếc nuối sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha.

Ngay khi trận đấu kết thúc và Croatia chính thức chia tay giải đấu, tiền vệ Mateo Kovacic không kìm được nước mắt. Ngôi sao của Manchester City gục đầu, bật khóc ngay trên sân. Dù bản thân vừa có một trong những màn trình diễn hay nhất tại kỳ World Cup năm nay, anh vẫn không thể giúp đội nhà đi tiếp, theo Business Upturn.

Sau trận đấu, đội trưởng Luka Modric lập tức tiến đến an ủi Kovacic. Tiền vệ kỳ cựu ôm chặt người đồng đội đang đau đớn và cố gắng nén những giọt nước mắt.

Đồng đội an ủi Mateo Kovacic sau trận đấu. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất sau trận đấu. Nhiều người hâm mộ cho rằng cái ôm của Modric dành cho Kovacic đã thể hiện tình đồng đội và sự gắn kết của thế hệ vàng bóng đá Croatia.

"Kovacic, Modric, Rakitic, Brozovic và Perisic - một thế hệ lịch sử đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thứ về bóng đá, và giờ họ đang dần đi đến giai đoạn cuối sự nghiệp", một fan bình luận.

"Một tiền vệ giỏi, bền bỉ suốt 10 năm qua. Nước mắt của anh ấy khiến tôi khóc theo", người khác dành lời khen ngợi cho Kovacic.

Các cầu thủ Croatia ngậm ngùi chia tay giải đấu lớn nhất hành tinh. Ảnh: Sanjin Strukic/PIXSELL.

Croatia từng ở rất gần tấm vé vào vòng 1/8 sau khi Ivan Perisic ghi bàn mở tỷ số trong hiệp hai, thắp lên hy vọng cho đội bóng áo caro. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo gỡ hòa trên chấm phạt đền trước khi Goncalo Ramos ghi bàn ở những phút bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Bồ Đào Nha.

Croatia tưởng như đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một bàn thắng muộn khác, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ ghi bàn đã việt vị. Quyết định này chính thức dập tắt hy vọng của Croatia theo cách đầy nghiệt ngã.

Dù Croatia phải dừng bước, Kovacic vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ màn trình diễn xuất sắc ở tuyến giữa. Anh kiểm soát bóng tốt, thường xuyên tự tin dẫn bóng lên phía trước và thi đấu đầy quyết tâm trong suốt trận đấu.

Ở tuổi 32, đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Mateo Kovacic. Khi giải đấu năm 2030 diễn ra, anh sẽ bước sang tuổi 36. Nhiều khả năng Kovacic sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có tiếp tục cống hiến cho giải đấu lớn tiếp theo là EURO 2028 hay không hay lùi lại để nhường sân khấu cho thế hệ trẻ của Croatia như Martin Baturina hay Petar Sucic.