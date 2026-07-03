Lee Kang-in xin lỗi

Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc xin lỗi khi đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà tại World Cup 2026.

Lee Kang-in chia sẻ dòng trạng thái buồn bã sau giải đấu. Ảnh: Reuters.

Tối 3/7, Lee Kang-in, ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc, bất ngờ chia sẻ cảm xúc sau thất bại của đội nhà tại World Cup 2026.

"World Cup là giải đấu khiến tôi suy ngẫm về nhiều điều khi là một cầu thủ. Tôi muốn cảm ơn tất cả các fan đã ủng hộ đội tuyển quốc gia. Tôi cũng xin lỗi vì không thể đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người", anh mở đầu.

Anh nói rằng trong 4 năm qua, đã có những nỗ lực và sự tận tụy từ các đồng đội, ban huấn luyện, ban hỗ trợ và ban y tế của đội. Anh xin lỗi vì không thể thể hiện được những kết quả xứng đáng với thời gian, nỗ lực đó.

"Tôi có thể đã thể hiện mặt tốt hơn, và tôi nên làm tốt hơn. Tình yêu và sự ủng hộ mà tôi nhận được không phải là điều gì đó đương nhiên, vì vậy tôi tin rằng phải thể hiện nó dưới một phong độ thi đấu tốt trên sân cỏ", Lee viết.

Anh nói rằng sẽ không bao giờ quên kết quả này và cảm ơn mọi sự ủng hộ.

Tại FIFA World Cup 2026, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc nhận sự chỉ trích lớn từ truyền thông và người hâm mộ khi không thể vượt qua vòng bảng. Truyền thông nước này đồng loạt đăng tải những bài viết nặng nề, gọi đây là "thảm họa" và hướng mũi chỉ trích về HLV Hong Myung-bo.

Lee Kang-in được Marca vinh danh sau màn thể hiện ở World Cup. Ảnh: kanginleeoficial/Instagram.

Nhà cầm quân tuyển Hàn Quốc cũng đã phải từ chức ngay trước khi về nước. Chỉ 2 ngày sau khi về Hàn Quốc, ông Hong đã bay sang Mỹ và bỏ ngỏ lời giải thích cho sự thất bại của đội bóng.

Dù đội tuyển Hàn Quốc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, Lee Kang-in vẫn được truyền thông quốc tế vinh danh.

Sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại, tờ báo thể thao Tây Ban Nha, Marca, công bố đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Lee Kang-in góp mặt ở vị trí tiền vệ tấn công với số điểm 23,96 sau khi thi đấu trọn vẹn cả 3 trận.

Đáng chú ý, ngôi sao 25 tuổi là cầu thủ châu Á duy nhất có tên trong đội hình tiêu biểu, đồng thời cũng là người duy nhất đến từ một đội tuyển không thể giành quyền vào vòng knock-out.