Hành động của Neymar với cầu thủ Na Uy thành tâm điểm

Neymar và Martin Odegaard có nhiều tình huống va chạm trong ngày Na Uy đánh bại Brazil để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Neymar ôm xin lỗi Martin Odegaard sau khi 'xấu tính' Cố tình huých người và có pha phạm lỗi với Martin Odegaard trong trận Brazil - Na Uy sáng 6/7, Neymar chủ động tiến đến xin lỗi, làm hòa với đối phương khi hết trận.

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội X sáng 6/7, Neymar chạy tới từ phía sau, cố tình huých vào vai Martin Odegaard. Trước khi tiến tới đập tay với hai đồng đội, ngôi sao 34 tuổi còn ngoái đầu lại nhìn phản ứng của Odegaard.

Dưới bài đăng của tài khoản @DailyAFC, hút hơn 100.000 lượt xem, phần lớn bình luận chỉ trích hành động của Neymar với đối thủ.

"Ngay trước khi anh ta bật khóc", một tài khoản mỉa mai, nhắc đến hình ảnh chân sút Brazil bật khóc ở cuối trận đấu sau khi thua trận.

"Chắc đó là cách duy nhất để Brazil có cơ hội khiến cầu thủ Na Uy mất bình tĩnh", một người khác nhận xét.

Ngoài khoảnh khắc này, ở những phút cuối trận, Neymar cũng có pha phạm lỗi với số 10 của Na Uy, khiến anh phải nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, Neymar cũng được nhìn thấy đã chủ động tiến đến chỗ Odegaard làm hòa, ôm xin lỗi đối phương và được Odegaard vui vẻ đáp lại. Cả hai cũng dành cho nhau những lời động viên sau 90 phút đối đầu căng thẳng.

Neymar phạm lỗi với Martin Odegaard ở những phút cuối trận thua của Brazil trước Na Uy. Ảnh: Reuters.

Điểm sáng của Neymar trong trận đấu với Na Uy là pha ghi bàn từ chấm phạt đền ở thời gian bù giờ hiệp hai. Tuy nhiên, bàn thắng này của anh chỉ giúp Brazil rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Với Neymar, giải đấu năm nay cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng anh góp mặt. Bởi vậy ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đánh dấu việc Brazil dừng bước ở vòng 16 đội, chân sút số 10 không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động.

Việc Brazil bị loại cũng khiến Neymar lập kỷ lục buồn là cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 4 kỳ World Cup nhưng chưa từng giành chức vô địch, sau Thiago Silva. Thành tích tốt nhất của anh chỉ là vị trí thứ tư trên sân nhà tại World Cup 2014.

Ngay sau trận đấu, Neymar cũng được vợ và con trai dành những cái ôm an ủi trên khán đài. Hình ảnh buồn bã của ngôi sao Brazil cũng thu hút ống kính của truyền thông và người hâm mộ.