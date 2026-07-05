Khoảnh khắc shipper TP.HCM tập tễnh đỡ bé trai gây bão mạng

Dù chân đi lại khó khăn, nam shipper vẫn chủ động quan sát, đỡ bé trai ở bậc thang. Đáp lại, em bé ngoan ngoãn chào hỏi, vẫy tay tạm biệt người giao hàng.

Màn tương tác gây bão của shipper TP.HCM và em bé 4 tuổi Xung phong xuống nhận đơn hàng cho mẹ, bé trai 4 tuổi ở TP.HCM gây sốt vì màn tương tác dễ thương với người giao hàng.

Ngày 3/7, chị Quỳnh Như (sinh năm 2000, sống tại xã Cần Giờ, TP.HCM) đưa con trai là bé Tony (sinh năm 2022) đến khu vực phường Tân Phú để vui chơi.

Khi ngồi nghỉ ở khu vực tầng 2 một quán nước, chị Như đặt đồ ăn trên ứng dụng giao hàng cho con. Ban đầu, chị định tự xuống lấy đồ song Tony chủ động đề nghị muốn được đi nhận hàng.

"Khi đó, tôi đồng ý và tiện quay video để xem con có biết cảm ơn chú shipper không. Không ngờ, tôi vô tình ghi lại được cảnh tượng dễ thương của hai chú cháu", người mẹ nói với Tri Thức - Znews.

Khi thấy nam shipper vừa đỗ xe, Tony đã hào hứng tiến đến chờ sẵn. Trong khi đó, dù đôi chân đi lại khó khăn, chàng trai cũng nhanh chóng đưa hàng, không để vị khách nhí phải chờ lâu. Anh còn chủ động chờ bé trai an toàn quay vào trong, giơ tay đỡ khi em leo lên bậc thang.

"Khi trở lại, Tony không biết việc tôi quay video, hồn nhiên nói: 'Con thấy chú shipper bị gì đó mẹ'. Tôi giải thích rằng chú chỉ là đi lại hơi khó khăn, và chú là người tốt bụng", chị Như kể, cho biết thêm hành động của chàng trai giao hàng khiến chị xúc động.

Với bà mẹ trẻ, khoảnh khắc này bình dị song cũng là bài học đẹp về sự đồng cảm và lòng tử tế dành cho hai mẹ con.

"Tôi nghĩ có những người đang âm thầm vượt qua khó khăn của chính mình, nhưng vẫn luôn chọn đối xử tử tế với mọi người. Và chính điều đó đã khiến tôi thực sự xúc động", chị bày tỏ.

Khi chia sẻ lên mạng xã hội, video của chị Như cũng hút gần 750.000 lượt xem. Nhiều người nhận ra nam shipper thường xuyên giao hàng ở khu vực phường Tân Phú và có tính cách tử tế, thường giúp đỡ mọi người. Một số dân mạng thậm chí muốn xin phương thức liên hệ của anh để ngỏ ý hỗ trợ.