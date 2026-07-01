Quán cà phê TP.HCM phải tạm đóng cửa vì bất ngờ viral, quá đông khách

Gây chú ý vì sử dụng loại giấy ghi chữ Hoa để bọc ngoài cốc, quán cà phê ở TP.HCM bỗng được nhiều vị khách kéo đến check-in gây quá tải.

Lớp giấy bọc cốc màu vàng có ký tự chữ Hoa ở quán cà phê của Huy Hoàng khiến nhiều vị khách thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1996), chủ quán cà phê Đắc Phúc (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết quán phải tạm nghỉ bán trong ngày 1/7 sau khi bất ngờ nổi tiếng. Dự kiến vào ngày 2/7, quán sẽ mở bán trở lại.

"Chúng tôi vốn chỉ kinh doanh 'chill chill', phục vụ một số khách quen trong khu vực, không ngờ bỗng nhiên được nhiều người biết đến. Chúng tôi sợ không thể phục vụ mọi người một cách chu đáo nên phải tạm nghỉ một ngày để 'lấy hơi'", anh nói.

Chia sẻ về nguồn cơn "viral" của quán cà phê, anh Hoàng cho biết thời gian gần đây, quán sử dụng loại giấy màu vàng, in các ký tự chữ Hoa để bọc bên ngoài cốc. Không ngờ, hình ảnh này khiến nhiều vị khách thích thú, chụp hình rồi chia sẻ lên mạng và được nhiều người hưởng ứng.

"Vợ tôi là người Hoa, ở nhà vốn hay có sẵn mấy xấp giấy hay dùng để dán lên vật dụng hoặc mâm quả, có nội dung chiêu tài. Vừa rồi tôi thử lấy giấy đó bọc ngoài cốc cho lạ, vui vui, cũng là để khách đỡ ướt tay", anh giải thích.

Ý tưởng dùng giấy bọc màu vàng của Huy Hoàng đến tình cờ khi nhà vợ anh có sẵn.

Bắt đầu kinh doanh từ cuối tháng 5, vợ chồng Huy Hoàng không đặt mục tiêu doanh thu nhiều ở quán cà phê này mà chủ yếu để ủng hộ người chủ mặt bằng. Do không gian đã cũ, chủ nhà không có điều kiện cải tạo nên khó cho thuê. Trước đó, vợ Huy Hoàng đã mở một quán chè ở ngay đối diện mặt bằng này.

Quán chủ yếu bán vào khung giờ sáng, phục vụ khách xung quanh với khoảng 6-7 bàn, bán 60-70 ly/ngày. Nhân lực vận hành cũng chỉ có Huy Hoàng và một người khác.

"Quán sử dụng nguyên liệu mộc, không phải đồ có sẵn nên cà phê pha tốn công, khó phục vụ quá nhiều người cùng lúc. Vì vậy, tạm đóng cửa một hôm để mọi thứ hạ nhiệt và có thêm sự chuẩn bị là cách chúng tôi tạm ứng phó", chủ quán cho hay.

Trong ngày mở cửa lại, Huy Hoàng sẽ tạm thời nhờ thêm bạn bè đến phụ giúp để có thể đáp ứng nhu cầu tăng đột biến. Sau đó tùy tình hình, anh sẽ có sự điều chỉnh thêm.

"Chúng tôi rất vui khi chỉ mới kinh doanh không lâu đã may mắn nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy", Huy Hoàng bày tỏ.

Ngoài lớp giấy bọc, quán cà phê gây ấn tượng bởi các chi tiết trang trí lạ mắt.