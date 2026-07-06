Màn ăn mừng 'lạnh như băng' của Haaland gây bão

Gương mặt "lạnh như băng" của Erling Haaland sau khi ghi bàn vào lưới Brazil nhanh chóng trở thành khoảnh khắc viral, được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Màn ăn mừng của Haaland sau khi ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Brazil.

Rạng sáng 6/7, Erling Haaland trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026. Cú đúp của tiền đạo sinh năm 2000 không chỉ đưa đại diện Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup mà còn tạo ra một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất sau trận đấu.

Phút 79, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City bật cao, tì đè vượt qua trung vệ Gabriel Magalhaes trước khi đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho Na Uy.

10 phút sau, Andreas Schjelderup để lại dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi, tạo điều kiện để Haaland tung cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Alisson Becker, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại là màn ăn mừng sau bàn thắng thứ hai. Haaland vén áo lên như chuẩn bị thực hiện một màn ăn mừng đầy cảm xúc, trong khi các đồng đội từ phía sau nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy anh.

Dù vậy, chân sút 25 tuổi lại giữ gương mặt lạnh tanh, gần như không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Màn ăn mừng lạnh lùng của Haaland trong ngày Na Uy quật ngã Brazil. Ảnh: Reuters.



Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận hài hước như: "Anh ấy định cởi áo ăn mừng, nhưng rồi điều gì đã xảy ra vậy?", hay "Lạnh hơn cả Bắc Cực, Nam Cực, tuyết, băng và tủ đông."

Màn trình diễn chói sáng giúp Haaland được trang Sofascore chấm 9,1 điểm, cao nhất trận và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Brazil cũng nâng tổng số bàn thắng của Haaland tại World Cup 2026 lên 7 pha lập công. Ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo người Na Uy đã sánh ngang thành tích ghi bàn của Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua Vua phá lưới.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland tiếp tục là nhân vật chính trong màn ăn mừng mang đậm bản sắc Bắc Âu. Toàn đội Na Uy cùng thực hiện màn "chèo thuyền Viking" trước khán đài, trong khi đội trưởng Martin Odegaard trao dùi trống cho Haaland để anh hóa thân thành "thuyền trưởng", dẫn dắt các đồng đội khuấy động bầu không khí.

Đây là lần thứ ba liên tiếp các cầu thủ Na Uy thực hiện màn ăn mừng này tại World Cup 2026, sau khi vượt qua vòng bảng và đánh bại Bờ Biển Ngà ở vòng 1/8. Hình ảnh hàng chục cầu thủ cùng hàng vạn cổ động viên hòa chung nhịp điệu đã tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất giải đấu.

Tại vòng tứ kết, Na Uy sẽ chạm trán Anh. Với phong độ thăng hoa của Haaland, đại diện Bắc Âu đang được kỳ vọng tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.