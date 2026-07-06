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Đời sống

'Hội chứng sợ' Haaland

  • Thứ hai, 6/7/2026 14:24 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Trước trận gặp Na Uy, dân mạng Brazil lan truyền nhiều clip hài hước thể hiện nỗi khiếp sợ Erling Haaland. Kết quả Haaland ghi cú đúp, loại Selecao khỏi World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn của trận đại chiến tại vòng 16 đội World Cup 2026, trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và X, một làn sóng video ngắn do chính người hâm mộ Brazil thực hiện đã nhanh chóng trở nên viral.

Chủ đề chung của các đoạn clip này đều xoay quanh sự bất lực và hoảng hốt của CĐV Selecao khi chứng kiến phong độ hủy diệt của Erling Haaland. Anh chàng có thể "ám ảnh" từ giấc ngủ đến bữa ăn của các cổ động viên Nam Mỹ.

Trước khi bước vào trận gặp Brazil, tiền đạo người Na Uy đã kịp bỏ túi tới 5 bàn thắng tại giải đấu năm nay.

"Haaland muốn bóng và đơn giản Haaland có bóng", "Có thể khóc khi nhìn cách anh ấy chạy trên sân"... là những bình luận hài hước của fan bóng đá dưới loạt clip này. Nhiều người thậm chí còn nhắc đến cụm từ "quái vật Haaland" hay "Haaland-phobia" (tạm dịch: hội chứng sợ Haaland).

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Cổ động viên mang hình ảnh hài hước của Haaland đến trận Na Uy - Brazil. Ảnh: Reuters.

Haaland-phobia là cách nói mang tính hài hước, dùng để chỉ sự e ngại hoặc ám ảnh trước khả năng ghi bàn của Erling Haaland. Thuật ngữ này thường mô tả các hậu vệ hoặc đội bóng phải thay đổi chiến thuật để đối phó với tiền đạo người Na Uy. Ngoài ra, người hâm mộ cũng dùng nó để mỉa mai những người bị cho là quá ám ảnh hoặc thường xuyên chỉ trích Haaland.

Những video này ban đầu được chia sẻ rầm rộ như một hình thức giải trí hài hước của người hâm mộ Brazil trước một "quái vật" săn bàn. Tuy nhiên, những diễn biến nghẹt thở trên sân vận động New York New Jersey vào rạng sáng ngày 06/07 đã chứng minh: Nỗi lo ngại của người Brazil hoàn toàn có cơ sở.

Trên sân, Erling Haaland đã trực tiếp biến những kịch bản đáng sợ nhất trên mạng xã hội thành cơn ác mộng có thật đối với thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và tỷ số đang là thế cân bằng, bản năng sát thủ của tiền đạo bên phía Na Uy một lần nữa lên tiếng.

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Nỗi sợ hãi trước trận đấu của người Brazil đã trở thành hiện thực nghiệt ngã sau 90 phút tại sân vận động New York New Jersey. Ảnh: Tuane Fernandes/Reuters.

Với cú đúp bàn thắng đẳng cấp ở các phút 79 và 90, Haaland không chỉ phô diễn sức mạnh của mình, mà còn giáng đòn chí mạng, chấm dứt hành trình của Neymar và các đồng đội tại kỳ World Cup năm nay.

Chiến thắng này không chỉ giúp Na Uy loại một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, mà còn điền tên quốc gia Bắc Âu này vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Thử thách tiếp theo của đội tuyển Na Uy tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất sẽ là đội tuyển Anh vừa trải qua một trận cầu kịch tính, vượt qua đội chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2.

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