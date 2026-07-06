Ánh mắt của Harry Kane khi bị thổi penalty gây bão mạng

Vừa ghi bàn ít phút trước đó từ chấm phạt đền, chính Harry Kane lại mắc sai lầm khiến tuyển Anh phải nhận một quả penalty.

Harry Kane đứng ngay sau trọng tài khi tuyển Anh bị thổi penalty.

Sáng 6/7, tuyển Anh có trận đấu đầy nhọc nhằn với Mexico trên sân Azteca để tranh vé vào tứ kết. Sau khi Jarell Quansah bị xác định phạm lỗi triệt hạ và phải rời sân ở phút 54, "Tam Sư" chỉ còn 10 người trên sân.

Phút thứ 67, khi tỷ số đang là 3-1 cho tuyển Anh, Harry Kane có pha phạm lỗi với cầu thủ Mexico trong khu vực cấm địa. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định đội bóng chủ nhà được hưởng quả phạt đền.

Khoảnh khắc trọng tài ra quyết định, ống kính máy quay ghi lại được biểu cảm của đội trưởng tuyển Anh đứng ngay phía sau. Anh không giấu được vẻ thất vọng khi bản thân mắc sai lầm.

Trước chấm 11 m, Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút đánh bại Pickford, mang về bàn rút ngắn tỷ số 2-3 cho Mexico.

"Nếu trận này tuyển Anh thua, khéo Harry Kane thành tội đồ mất", "Tình thế đảo chiều liên tục", "Hai quả penalty trong vài phút, thật điên rồ" hay "Harry Kane đã thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho Mexico" là những bình luận của dân mạng về pha phạm lỗi của chân sút số 9.

Harry Kane phân trần với trọng tài trước khi bị thổi phạt. Ảnh: Reuters.

Đáng nói trước đó, chính Harry Kane là người ghi bàn từ chấm phạt đền, gia tăng cách biệt lên 2 bàn cho "Tam Sư". Song chỉ ít phút sau, anh lại phạm lỗi khiến cơ hội chiến thắng của đội nhà lung lay.

Những phút cuối trận, tuyển Anh gia tăng phòng ngự để bảo toàn tỷ số, trong khi Mexico tất tay với những pha tấn công liên tiếp. Hơn 80.000 cổ động viên trên sân Azteca liên tục hô lớn, tạo âm thanh khủng khiếp để trấn áp tinh thần cầu thủ Anh.

Cuối cùng, may mắn mỉm cười với tuyển Anh khi Harry Kane và đồng đội kiên cường bảo vệ tỷ số 3-2 đến cuối trận dù chỉ với 10 người, chính thức ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026, nối dài hy vọng chấm dứt 60 năm khát khao vô địch thế giới. "Tam Sư" sẽ gặp Na Uy để tranh vé vào bán kết.