Khoảnh khắc Bellingham thơm má Haaland gây sốt

Bellingham tiết lộ tiền đạo người Na Uy thường xuyên nhắn tin động viên anh trong thời gian tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar. "Cậu ấy luôn rất biết khích lệ người khác. Cậu ấy nhắn cho tôi trước trận đầu tiên để chúc may mắn, rồi sau trận lại nhắn 'làm tốt lắm'", Bellingham chia sẻ với BBC Sport. Sau khi tuyển Anh bị Pháp loại khỏi World Cup 2022, Haaland cũng là một trong những người đầu tiên động viên bạn. Ảnh: Alamy.