Khoảnh khắc Bellingham thơm má Haaland gây sốt

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Ngày 12/7, tuyển Anh sẽ chạm trán Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026 tại Miami. Đối với nhiều người hâm mộ, đây sẽ là chương mới nhất trong tình bạn thân thiết giữa hai ngôi sao bóng đá Erling Haaland và Jude Bellingham. Ảnh: Tim Stewart.
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Haaland và Bellingham là bạn bè từ quãng thời gian cùng khoác áo CLB Borussia Dortmund. Cả hai gia nhập đội bóng Bundesliga vào năm 2020 và nhanh chóng trở thành cặp đôi trong mơ nhờ sự ăn ý trên sân. Tình bạn ấy vẫn được duy trì ngay cả khi họ lần lượt chuyển tới những gã khổng lồ - đồng thời là đối thủ - Manchester City và Real Madrid. Ảnh: Bundesliga Official.
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Bellingham tiết lộ tiền đạo người Na Uy thường xuyên nhắn tin động viên anh trong thời gian tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar. "Cậu ấy luôn rất biết khích lệ người khác. Cậu ấy nhắn cho tôi trước trận đầu tiên để chúc may mắn, rồi sau trận lại nhắn 'làm tốt lắm'", Bellingham chia sẻ với BBC Sport. Sau khi tuyển Anh bị Pháp loại khỏi World Cup 2022, Haaland cũng là một trong những người đầu tiên động viên bạn. Ảnh: Alamy.
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Tháng 2/2025, Bellingham còn tri ân người bạn thân theo cách rất đặc biệt. Trong trận Champions League gặp Manchester City, Haaland ghi cả hai bàn cho đội khách nhưng Real Madrid thắng ngược 3-2 nhờ pha lập công phút 92 của Bellingham. Sau bàn thắng quyết định, tiền vệ người Anh thực hiện đúng màn ăn mừng sải bước mà Haaland từng dùng khi mở tỷ số. Sau trận, Bellingham tiếp tục dành lời khen cho người đồng đội cũ khi gọi Haaland là "tiền đạo cắm số một thế giới". Ảnh: Alamy.
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Trên mạng xã hội, nhiều meme và video ghép lan truyền trên mạng cũng tổng hợp những khoảnh khắc cả hai luôn bảo vệ nhau, như cảnh Haaland cao 1,95 m đứng ra che chắn Bellingham trong một cuộc tranh cãi với đối thủ trên sân. Hay khoảnh khắc Bellingham bất ngờ tiến tới hôn nhẹ lên má người đồng đội cũ trong lúc Haaland đang trả lời phỏng vấn, khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh cắt từ clip/BT Sport.
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Hiện tại, Haaland và Bellingham đều đã vươn lên hàng ngũ những ngôi sao thế giới trong màu áo Manchester City và Real Madrid. Cả hai đều là những gương mặt quảng cáo được săn đón, có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ảnh: Stephanie Lecocq.
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Trận tứ kết sắp tới giữa tuyển Anh và Na Uy sẽ buộc cả hai tạm gác tình bạn sang một bên. Bellingham sẽ là đầu tàu nơi tuyến giữa của tuyển Anh, trong khi Haaland hướng tới việc duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng đã thể hiện suốt giải đấu để đưa Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup. Ảnh: Reuters.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.