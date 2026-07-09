Antonela nhắn tin cho nữ phóng viên bị đồn ngoại tình với Messi

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Khi Argentina tiến sâu vào vòng trong của World Cup 2026, Sofia Martinez, nữ phóng viên từng dính tin đồn ngoại tình với Lionel Messi cách đây 4 năm, bất ngờ gây chú ý trở lại. Sau chiến thắng trước Cape Verde ở vòng loại 1/18, tương tác hài hước giữa Messi và nữ phóng viên khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh: Totalmedios.
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Siêu sao 39 tuổi đã tiến đến hôn má Martinez như cách chào hỏi thông thường và nói đùa: "Rồi người ta lại bảo tôi không chào cô. Nếu tôi nhìn cô thì đúng là tôi đang nhìn, còn nếu tôi chào thì đúng là tôi đang chào". Ảnh cắt từ clip.
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Tin đồn ngoại tình giữa Messi và nữ phóng viên bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn năm 2022, khi tiền đạo mang áo số 10 bị cho là có ánh mắt trìu mến quá mức khi trả lời phỏng vấn của Martinez. Cô nàng sau đó đã nhiều lần lên tiếng đính chính, phủ nhận đồn đoán này. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, khi World Cup sắp sửa khai mạc, những lời đồn ác ý cho rằng Martinez bị vợ cầu thủ "cấm cửa" tác nghiệp khiến cô một lần nữa phải lên tiếng. Trong buổi phát sóng trực tiếp trên A Punto, Martinez tiết lộ rằng Antonela Roccuzzo, vợ của Messi, đã liên lạc riêng để trấn an cô vào thời điểm tình hình trở nên quá sức chịu đựng, Marca đưa tin. "Bất ngờ thay, cô ấy nhắn tin cho tôi và nói: 'Sofi, đừng lo lắng, đừng để ý đến những chuyện vớ vẩn'", Martinez nhớ lại.
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Lời động viên của vợ Messi đã góp phần đập tan những tin đồn vô căn cứ xoay quanh nữ phóng viên người Argentina. Tại kỳ World Cup năm nay, Sofia Martinez tiếp tục trở thành gương mặt được tin tưởng giao nhiệm vụ phỏng vấn các cầu thủ của đội tuyển quốc gia.
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Martinez cũng xây dựng được sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 2,6 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Cô chia sẻ những hình ảnh ấn tượng khi tác nghiệp tại các giải đấu lớn, hòa vào không khí thể thao nhộn nhịp.
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Bất chấp những tranh cãi trên mạng xã hội, cuộc phỏng vấn chân thành với Messi đã củng cố vị thế của Martinez trong làng báo chí thể thao Argentina. Cô chọn tập trung vào những điều tích cực, đặc biệt là sự hỗ trợ mà cô nhận được phía sau hậu trường.
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Martinez sinh năm 1993 tại Argentina, tốt nghiệp ngành báo chí và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông thể thao từ khi còn khá trẻ. Cô từng làm việc cho nhiều cơ quan báo chí, hiện là gương mặt quen thuộc của kênh truyền hình Telefe. Với mức độ nổi tiếng của mình, cô cũng trở thành đối tác với nhiều nhãn hàng và nền tảng thể thao khác nhau.
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Nữ phóng viên nói rằng đã trải qua áp lực lớn trong quá trình làm nghề, đặc biệt sau sự việc bị tấn công do tin đồn với Messi. Nhưng khi nhìn lại, cô thấy biết ơn khi siêu sao 39 tuổi và vợ anh đã cho cô sự động viên lớn. Hiện tại, video cuộc phỏng vấn với Messi vào cuối năm 2022 vẫn được cô ghim ở phần đầu trang cá nhân. Sự trân trọng của cô dành cho Antonela Roccuzzo là rất rõ ràng, thậm chí còn bày tỏ mong muốn được phỏng vấn nàng WAG vào một ngày nào đó.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.