Antonela nhắn tin cho nữ phóng viên bị đồn ngoại tình với Messi

Tin đồn ngoại tình giữa Messi và nữ phóng viên bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn năm 2022, khi tiền đạo mang áo số 10 bị cho là có ánh mắt trìu mến quá mức khi trả lời phỏng vấn của Martinez. Cô nàng sau đó đã nhiều lần lên tiếng đính chính, phủ nhận đồn đoán này. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, khi World Cup sắp sửa khai mạc, những lời đồn ác ý cho rằng Martinez bị vợ cầu thủ "cấm cửa" tác nghiệp khiến cô một lần nữa phải lên tiếng. Trong buổi phát sóng trực tiếp trên A Punto, Martinez tiết lộ rằng Antonela Roccuzzo, vợ của Messi, đã liên lạc riêng để trấn an cô vào thời điểm tình hình trở nên quá sức chịu đựng, Marca đưa tin. "Bất ngờ thay, cô ấy nhắn tin cho tôi và nói: 'Sofi, đừng lo lắng, đừng để ý đến những chuyện vớ vẩn'", Martinez nhớ lại.