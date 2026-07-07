'Em gái Haaland' từng viral khắp cõi mạng, giờ ra sao?

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Năm 2025, Sasha Katrich - blooger sinh sống tại Moscow, Nga - bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội với clip ngẫu hứng "đóng vai Haaland", thu hút 20 triệu lượt xem. Sự nổi tiếng đến bất ngờ khi nhiều fan bóng đá bình luận dưới các bài đăng của Katrich rằng cô trông giống hệt ngôi sao của Manchester City. Dưới video, người hâm mộ khắp thế giới để lại bình luận hài hước, hỏi cô có phải "em gái song sinh thất lạc của Haaland" không. Thời gian gần đây, khi Haaland tạo nên "cơn địa chấn" tại World Cup 2026 khi liên tục ghi bàn, giúp Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, blogger Nga lại được fan gọi tên.
Thời điểm mới gây sốt, Katrich thừa nhận rất bất ngờ trước hiệu ứng từ dân mạng. Lượng người theo dõi cô cũng tăng lên đáng kể. Ban đầu, Katrich không biết Haaland là ai. Sau khi tìm hiểu về tài năng của anh chàng, cô dần yêu mến.
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Khi World Cup 2026 bắt đầu, Katrich đã dành sự ủng hộ nhiệt tình đến Haaland cùng đội tuyển Na Uy. Cô đăng bức ảnh mặc chiếc áo in số 9 cùng tên tiền đạo nổi tiếng. Gần đây, cô thu hút hàng triệu lượt xem với các clip tái hiện lại meme nổi tiếng của Haaland, đặc biệt là dáng đi "bá đạo" của anh chàng.
Katrich bày tỏ thoải mái khi được những người hâm mộ gọi bằng biệt danh "em gái Haaland" hay "Haaland phiên bản nữ". Tuy vậy, cô cũng hy vọng những người theo dõi yêu mến mình dựa trên những nỗ lực trong công việc. Trên phần giới thiệu trang cá nhân, cô viết: "Mọi người gọi tôi là em gái của Haaland. Nhưng ở đây, chỉ có cuộc sống của tôi và công việc người mẫu mà thôi".
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Những hình ảnh đời thường của Katrich được nhiều người khen cuốn hút. Cô hiện có hơn 71.000 người theo dõi trên Instagram cá nhân. Công việc chính của cô là blogger chuyên về thời trang, lối sống và người mẫu cho một số thương hiệu.
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh về công việc làm mẫu, quảng cáo cho các nhãn hàng và đi du lịch nhiều nơi. Người đẹp Nga nhận nhiều lời khen về vóc dáng quyến rũ cùng thần thái chuyên nghiệp.
Katrich đã có bạn trai, cũng là người mẫu. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các video ngắn vui nhộn. Tháng 8 năm ngoái, một người bạn đã chia sẻ clip Katrich nhận chiếc nhẫn cầu hôn từ nửa kia trong một chuyến du lịch.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.