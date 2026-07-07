'Em gái Haaland' từng viral khắp cõi mạng, giờ ra sao?

Katrich bày tỏ thoải mái khi được những người hâm mộ gọi bằng biệt danh "em gái Haaland" hay "Haaland phiên bản nữ". Tuy vậy, cô cũng hy vọng những người theo dõi yêu mến mình dựa trên những nỗ lực trong công việc. Trên phần giới thiệu trang cá nhân, cô viết: "Mọi người gọi tôi là em gái của Haaland. Nhưng ở đây, chỉ có cuộc sống của tôi và công việc người mẫu mà thôi".