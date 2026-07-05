Tranh luận bùng nổ sau trận Pháp - Paraguay

Paraguay rời World Cup sau thất bại trước Pháp, nhưng để lại cuộc tranh luận lớn về lối chơi. Những pha tiểu xảo của đội bóng Nam Mỹ bị xem là phản bóng đá.

Cầu thủ Mbappe cười đáp trả khi bị Matias Galarza khiêu khích trong trận đối đầu ở vòng 16 đội.

Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026 đưa đại diện châu Âu vào tứ kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, tâm điểm lại là màn trình diễn gây tranh cãi của Paraguay.

Những pha va chạm quyết liệt, câu giờ, tiểu xảo khiến đội bóng Nam Mỹ hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng trước đối thủ vượt trội về mọi mặt như Pháp, lối chơi của "trái tim Nam Mỹ" là lựa chọn thực dụng duy nhất để nuôi hy vọng tạo địa chấn.

Tiểu xảo né VAR

Paraguay bước vào trận đấu với tư thế của đội cửa dưới. Điều đó thể hiện rõ trong cách họ triển khai thế trận. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro gần như lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà. Họ chơi với khối phòng ngự thấp, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng và chờ cơ hội phản công, Chosun phân tích.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bùng nổ không nằm ở chiến thuật phòng ngự mà là những hành động bên lề. Paraguay liên tục có các pha va chạm quyết liệt. Matias Galarza bị cho là vung tay vào Kylian Mbappe khi bóng không ở gần. Sau đó, tiền vệ này còn ngã rất mạnh trong một tình huống va chạm nhẹ với Michael Olise, khiến cầu thủ Pháp phải nhận thẻ vàng.

Ở tình huống quyết định trận đấu, trung vệ Gustavo Velazquez còn bị máy quay ghi lại cảnh cố tình cào mặt cỏ tại chấm phạt đền trước khi Mbappe thực hiện cú sút 11 m.

Sau trận, cựu danh thủ Thierry Henry thẳng thắn phát biểu trên Fox: "Bóng đá đã chiến thắng. Tôi không muốn nói về Paraguay".

HLV Didier Deschamps cho rằng đối thủ đã sử dụng "mọi mánh khóe" để phá nhịp thi đấu của Pháp.

Các cầu thủ Paraguay chơi phòng ngự, vào bóng quyết liệt và không ngần ngại dùng tiểu xảo trong trận gặp Pháp.

Trên BBC, chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Tim Vickery gọi lối chơi của Paraguay là "tiểu xảo thời đại VAR". Theo ông, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã điều chỉnh cách phạm lỗi để tránh bị công nghệ phát hiện. Những pha thúc cùi chỏ hay va chạm đều diễn ra rất kín.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Micah Richards đánh giá Paraguay phòng ngự rất tốt nhưng không cần phải sử dụng những tiểu xảo như vậy. Ông gọi đó là điều "đáng xấu hổ".

Cựu thủ môn Joe Hart còn chỉ trích gay gắt hơn. Ông cho rằng nếu các cầu thủ Paraguay thi đấu trong đội bóng của mình thì "một nửa đã bị đuổi khỏi sân".

Không chỉ lối chơi của Paraguay, công tác điều hành trận đấu của trọng tài Ilgiz Tantashev cũng trở thành đề tài tranh luận. Suốt 90 phút, Paraguay không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào. Đây là lần đầu tiên họ kết thúc một trận World Cup mà không bị phạt thẻ kể từ năm 1998. Trong khi đó, Pháp lại nhận ba thẻ vàng. Nhiều bình luận viên BBC cho rằng trọng tài đã để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát và quá nương tay với những pha phạm lỗi của Paraguay.

Thực dụng để tồn tại?

Dù vậy, không phải mọi ý kiến đều phủ nhận màn trình diễn của Paraguay.

Theo giới phân tích, nếu tách riêng những tình huống câu giờ, ăn vạ hay tiểu xảo, đội bóng Nam Mỹ đã có một trận phòng ngự "gần như hoàn hảo". Họ duy trì cự ly đội hình rất chặt trong sơ đồ 5-4-1, theo The Athletic. Các cầu thủ di chuyển liên tục, bọc lót tốt và hạn chế khoảng trống cho Mbappe, Olise hay Desire Doue.

Trong hơn một giờ thi đấu, Mbappe tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất cũng chỉ đến từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm.

Khoảng cách giữa hai đội cũng rất lớn nếu nhìn vào giá trị đội hình. Theo Transfermarkt, đội hình xuất phát của Pháp được định giá cao gấp gần 9 lần Paraguay. Trước trận này, Pháp đã ghi 13 bàn sau 4 trận và được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Trong bối cảnh đó, việc Paraguay lựa chọn lùi sâu, chơi phòng ngự số đông và kéo trận đấu đến loạt luân lưu được xem là phương án hợp lý nhất.

Tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng trước Paraguay sau trận đấu quyết liệt. Ảnh: Reuters.

Ngay cả những người phản đối lối chơi của Paraguay cũng thừa nhận có nhiều cách khác nhau để chơi bóng đá. Phòng ngự thấp, chơi áp sát, tranh chấp mạnh hay chờ phản công đều là những chiến thuật hợp pháp. Vấn đề nằm ở ranh giới giữa quyết liệt và phi thể thao.

Cây bút Thom Harris của The Athletic cho rằng Paraguay đã tận dụng tối đa những gì trọng tài cho phép. Theo ông, đội bóng Nam Mỹ chơi "không đẹp mắt", nhưng đã khai thác mọi lợi thế trong một trận đấu mà họ có rất ít cơ hội cạnh tranh với Pháp.

"Paraguay thi đấu trong giới hạn mà trọng tài chấp nhận và cố gắng vắt kiệt mọi lợi thế để kéo trận đấu tới loạt luân lưu", ông viết.

Harris nhận định thêm Paraguay gần như không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đội cũng khiến một trong những hàng công mạnh nhất giải phải kiên nhẫn suốt hơn 60 phút. Kế hoạch đưa trận đấu về thế giằng co của HLV Alfaro chỉ sụp đổ sau quả phạt đền.

Paraguay nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì lối chơi tiểu xảo trong trận gặp Pháp.

Trong một bài tranh luận khác của The Athletic, tác giả Stuart James đặt Paraguay cạnh Cape Verde để làm nổi bật sự khác biệt. Ông cho rằng cả hai đều bước vào vòng knock-out với tư cách đội cửa dưới, nhưng Cape Verde vẫn lựa chọn lối chơi sòng phẳng trước Argentina thay vì tìm cách phá nhịp trận đấu.

Sau thất bại 2-3, HLV Bubista khẳng định đội bóng của ông "không bao giờ muốn chơi phản bóng đá" và luôn đối đầu trực diện với đối thủ. Theo James, đó mới là cách một đội bóng có thể ngẩng cao đầu ngay cả khi bị loại.

Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến thắng vẫn thuộc về Pháp. Tuy nhiên, điều còn ở lại là cuộc tranh luận về giới hạn của sự thực dụng trong bóng đá.

Màn trình diễn của Paraguay vạch ra hai luồng quan điểm trái ngược. Một bên xem đây là hình ảnh xấu của bóng đá hiện đại, nơi tiểu xảo lấn át tinh thần thể thao. Bên còn lại cho rằng đội bóng yếu hơn buộc phải thực dụng để thu hẹp khoảng cách với đối thủ vượt trội về đẳng cấp, chất lượng cầu thủ và chiều sâu đội hình.