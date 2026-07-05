Bức ảnh 'triệu like' của Jude Bellingham

Buổi tập hồi phục của tuyển Anh ngày 3/7 bất ngờ trở thành tâm điểm khi Jude Bellingham để lộ cơ bụng 6 múi.

Hình ảnh tiền vệ Jude Bellingham để lộ cơ bụng 6 múi cùng thân hình săn chắc trong buổi hồi phục của tuyển Anh ngày 3/7 thu hút hàng triệu lượt like và bình luận của người hâm mộ. Nhiều tờ báo nhận định ngôi sao của Real Madrid sở hữu nền tảng thể lực lý tưởng trước cuộc đối đầu với Mexico tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Jude Bellingham vén áo lau mồ hôi, để lộ cơ bụng gây sốt. Ảnh: itsjudithworld/X.

Bức ảnh được chụp trong buổi hồi phục của tuyển Anh, một ngày sau chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 1/16. Khi kéo áo lên lau mồ hôi, Bellingham vô tình để lộ phần cơ bụng và cơ đùi nổi rõ. ESPN UK đăng tải khoảnh khắc này kèm dòng bình luận: "Jude Bellingham chắc chắn không hề bỏ buổi tập chân nào". Bài đăng thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ lên sóng.

Nhiều tờ báo Anh cũng dành sự quan tâm cho hình ảnh của tiền vệ 23 tuổi. The Sun mô tả Bellingham "khoe thân hình vạm vỡ trong buổi tập hồi phục", đồng thời cho rằng nền tảng thể chất của anh là một trong những yếu tố quan trọng giúp tuyển Anh duy trì cường độ thi đấu cao tại World Cup 2026.

Tại Giải Bóng đá Thế giới 2026, Bellingham đã ra sân cả bốn trận của tuyển Anh. Tiền vệ 23 tuổi ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Anh đều góp mặt trong đội hình xuất phát của HLV Thomas Tuchel. Khả năng cầm nhịp, kéo bóng và hỗ trợ phòng ngự giúp Bellingham trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của tuyển Anh.

Phong độ ổn định của ngôi sao Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo khác biệt khi tuyển Anh chạm trán Mexico ở vòng 1/8 ngày 6/7.