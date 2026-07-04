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Đời sống

Cô gái khiến hậu vệ Cape Verde chạy xộc lên khán đài ăn mừng là ai?

  • Thứ bảy, 4/7/2026 23:46 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sau khi ghi siêu phẩm vào lưới Argentina, Sidny Lopes Cabral có màn ăn mừng gần 2 phút với bạn gái trên khán đài gây sốt khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc Sidny Lopes Cabral chạy thẳng lên khán đài ôm chầm bạn gái Jayley da Cruz gây sốt. Ảnh chụp màn hình.

Trong trận gặp đương kim vô địch thế giới Argentina ở vòng 1/16 World Cup 2026, Sidny Lopes Cabral ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde ở hiệp phụ. Vỡ òa sau khoảnh khắc này, anh lao thẳng lên khán đài để tìm bạn gái Jayley da Cruz.

Cabral liên tục đảo mắt tìm kiếm giữa biển người, bất chấp thời gian trận đấu vẫn đang trôi. Anh gần như quên hết mọi quy định, chỉ chăm chăm muốn gặp nửa kia. Hình ảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh nhân vật Rocky chạy đi tìm Adrian ở cuối bộ phim Rocky, theo Marca.

Màn ăn mừng kéo dài gần 2 phút khiến trọng tài, lực lượng an ninh, ê-kíp truyền hình và cả các cầu thủ Argentina đều sốt ruột. Không ít người ngạc nhiên khi Cabral không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Cuối cùng, Jayley cũng xuất hiện và hai người ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ ở mùa World Cup năm nay.

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Jayley da Cruz đến sân cổ vũ người yêu thi đấu tại World Cup 2026. Ảnh: jayleydacruz/Instagram.

Pha lập công vào lưới Argentina giúp Cabral ghi tên mình vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026. Tuy vậy, chừng đó vẫn không đủ giúp Cape Verde làm nên lịch sử ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên trang cá nhân, Jayley da Cruz đăng tải video ghi lại siêu phẩm của bạn trai kèm dòng chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào đến thế".

Jayley hiện là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quản trị nhân sự, đồng thời có mối quan hệ tình cảm lâu năm với Cabral. Sau màn ăn mừng lan truyền mạnh mẽ, lượng người theo dõi Instagram của cả hai đều tăng đáng kể. Tài khoản của Jayley đạt gần 90.000 lượt theo dõi, trong khi Cabral gần chạm mốc 660.000.

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Nàng WAG quyến rũ của hậu vệ Cape Verde tăng lượt theo dõi chóng mặt nhờ khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ. Ảnh: jayleydacruz/Instagram.

Chia sẻ sau trận đấu khiến cả thế giới phải thán phục, Cabral nói: "Lúc đó, tôi chẳng còn biết mình đang làm gì. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ghi được một bàn thắng như vậy ở World Cup. Chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn, thật đáng tiếc. Nhưng 4 năm nữa chúng tôi sẽ trở lại".

Một chi tiết thú vị là dù khoác áo tuyển Cape Verde, Cabral lại sinh ra tại Hà Lan. Màn ăn mừng chạy đi tìm bạn gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và nhiều người hâm mộ đã gọi Cabral bằng biệt danh "gã si tình cuối cùng".

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Ngân Anh

World Cup Argentina Cape Verde Sidny Lopes Cabral

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