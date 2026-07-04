Cầu thủ Cape Verde ôm vợ, con khóc nức nở sau bi kịch phút bù giờ

Cape Verde thua Argentina 2-3 ở World Cup 2026, khép lại hành trình lịch sử của đại diện châu Phi. Nuno da Costa không kìm được nước mắt khi được vợ, con ôm chặt trên khán đài.

Gục ngã trước Argentina, sao Cape Verde khóc nghẹn bên vợ con Hình ảnh tiền đạo tuyển Cape Verde gục đầu khóc nức nở trong vòng tay vợ con sau trận thua sát nút Argentina gây sốt mạng xã hội.

Nuno da Costa bật khóc ngay trên sân sau khi Cape Verde để thua trước Argentina 2-3 ở hiệp phụ trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo 35 tuổi tiến về phía khu vực khán đài - nơi gia đình anh đang đứng chờ.

Trong vòng tay an ủi của vợ và con trai, Nuno da Costa gục đầu, ôm mặt khóc nức nở để giải tỏa nỗi buồn sau hành trình kiên cường nhưng dở dang. Người thân của cầu thủ sinh năm 1991 cũng nhoài người ra ôm chặt lấy anh, không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc này được chia sẻ khắp mạng xã hội, khiến nhiều người nghẹn ngào.

Trước đó, hình ảnh bé Lewis da Costa - con trai của cầu thủ Nuno da Costa - đứng trên khán đài với đôi mắt ầng ậc nước, bàn tay bé xíu giơ tay tạo hình trái tim gửi đến các cầu thủ Cape Verde cũng viral trên X, Threads và Facebook.

Đây là lần đầu tiên Cape Verde góp mặt tại một kỳ World Cup. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Bubista gây bất ngờ lớn khi lần lượt cầm hòa 2 nhà cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha (0-0), Uruguay (2-2) và đại diện châu Á Saudi Arabia (0-0).

Với thành tích bất bại này, đại diện châu Phi giành ngôi nhì bảng H, tiến vào vòng 32 đội để đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina.

Nuno da Costa vào sân từ ghế dự bị ở cả 3 trận vòng bảng, trung bình thi đấu khoảng 30 phút mỗi trận. Bước sang trận gặp Argentina, anh được tin tưởng trao suất đá chính, thi đấu 67 phút trước khi rời sân. Dù chưa ghi bàn hay có kiến tạo tại giải, anh góp phần giúp Cape Verde vận hành lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu trước các đối thủ mạnh.

Sau trận đấu, chính siêu sao Lionel Messi cũng phải dành lời khen cho đối thủ.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này không thua Tây Ban Nha hay Uruguay. Đây là vòng loại trực tiếp và không ai tặng không cho bạn điều gì. World Cup lần này cho thấy mọi thứ rất cân bằng, phức tạp và tất cả các trận đấu đều sẽ cực kỳ khó khăn", tờ Bolavip đưa tin.

Hiện tại Nuno Da Costa thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Istanbul Başakşehir (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong mùa giải 2025/2026, anh có 26 lần ra sân tại Süper Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ), ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, cùng 2 bàn thắng khác tại Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.