Khoảnh khắc Vozinha không cho đồng đội 'gục ngã' gây xúc động

Hình ảnh thủ môn Vozinha động viên đồng đội sau trận đấu nghẹt thở với Argentina được nhiều cổ động viên lan truyền trên mạng xã hội và dành lời tán dương.

Vozinha động viên, kéo đồng đội đứng dậy sau trận đấu. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 4/7, Cape Verde chiến đấu kiên cường suốt 120 phút trước tuyển Argentina tại vòng 32 đội ở World Cup 2026. Dù nỗ lực, đại diện châu Phi không thể tạo nên phép màu trước nhà đương kim vô địch khi để thua với tỷ số 2-3.

Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ Cape Verde đã gục xuống sân, bật khóc vì buồn bã, tiếc nuối. Thấy vậy, thủ môn Vozinha nhanh chóng tiến đến động viên, kéo đồng đội đứng dậy tri ân người hâm mộ.

Hành động của đội trưởng Cape Verde khiến nhiều khán giả xúc động, cho thấy anh không chỉ là thủ lĩnh trên sân mà còn là đàn anh, điểm tựa tinh thần cho đồng đội ngoài sân cỏ.

"Chúng tôi đã giúp đội tuyển Cape Verde được thế giới biết đến và tôn trọng hơn,. Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu sòng phẳng với Argentina", Vozinha nói sau trận đấu.

Vozinha và đồng đội cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu kịch tính, mãn nhãn trước nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc nhiều cầu thủ hai đội dành cho nhau cái ôm tôn trọng sau màn so găng kịch tính cũng khiến nhiều khán giả ấm lòng. Trong giây phút thấy Vozinha không cho đồng đội "gục ngã" trên sân, thủ môn Argentina Emiliano Martinez cũng tiến đến động viên và nâng cầu thủ đối phương đứng dậy. Sau đó, 2 thủ môn có cái ôm xúc động.

Messi cũng chủ động tiến đến bắt tay, ôm động viên Vozinha và dành cho anh những lời tán dương.

Cape Verde - quốc gia gồm 10 hòn đảo nằm ngoài khơi bờ tây châu Phi với dân số chỉ khoảng 525.000 người - là đội tuyển nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Xếp hạng 67 thế giới, họ gây bất ngờ ngay từ trận ra quân khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, sau đó tiếp tục chia điểm với Uruguay và Saudi Arabia để giành vé vào vòng 32 đội.

Hành trình cổ tích của Cape Verde khép lại ở vòng 1/32 World Cup, song những gì đội bóng đến từ quốc gia châu Phi thể hiện trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu khán giả.