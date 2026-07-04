Hành động viral khắp MXH của Vozinha

Khi một CĐV ném điện thoại xuống sân để thu hút sự chú ý, thủ môn của Cape Verde lịch sự nhặt chiếc điện thoại lên và trao lại bằng cả hai tay.

Hành động gây sốt của Vozinha với CĐV Khi CĐV ném điện thoại xuống sân để thu hút sự chú ý, thủ môn Vozinha có hành động tinh tế, nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Ngày 4/7, Cape Verde không thể tạo địa chấn trước đương kim vô địch Argentina, nhưng đội bóng châu Phi rời World Cup 2026 với đầy niềm tin và kiêu hãnh. Thủ môn Vozinha tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với với 8 pha cứu thua xuất thần.

Sau trận đấu quả cảm, người gác đền 40 tuổi cũng trở thành tâm điểm với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ được lan truyền. Trong một clip viral trên X với hàng triệu lượt xem, anh ghi điểm với hành động đẹp.

Khi các cầu thủ Cape Verde tiến đến khán đài để cảm ơn khán giả ở sân vận động Hard Rock (Mỹ), một CĐV liên tục gọi tên Vozinha và ném chiếc điện thoại xuống sân với mong muốn thu hút sự chú ý của anh.

Thay vì tỏ ra khó chịu, Vozinha cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, sau đó dùng cả hai tay trao trả cho chủ nhân của nó. Cử chỉ tinh tế của anh khiến nhiều khán giả chứng kiến tán thưởng.

Trước đó, Vozinha cùng các đồng đội trải qua 120 phút thi đấu sòng phẳng trước Argentina. Đại diện châu Phi 2 lần gỡ hòa trước đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 111 ở hiệp phụ 2, La Albiceleste giành chiến thắng sít sao 3-2 để ghi tên vào vòng 1/8.

Vozinha là hiện tượng đáng chú nhất World Cup 2026. Anh bước vào giải với vỏn vẹn 46.000 lượt theo dõi trên Instagram, nhưng sau những màn cứu nguy xuất sắc cho đội nhà, số người yêu môn thủ môn 40 tuổi tăng hơn 400 lần. Chiều 4/7, trang cá nhân của Vozinha vượt mốc 21,4 triệu người theo dõi trong chưa đầy 3 tuần.

Vozinha sinh ra tại Mindelo, là thủ môn giàu kinh nghiệm của tuyển Cape Verde. Trước World Cup, anh không thuộc nhóm ngôi sao thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu. Sau khi xác nhận chia tay đội bóng chủ quản Chaves (Bồ Đào Nha), Vozinha đang trở thành mục tiêu săn đón của ba câu lạc bộ tại giải Serie B Brazil.