Trò hề của FIFA trước trận Anh - Mexico

FIFA tạo ra màn "quay xe" gây tranh cãi khi cân nhắc đổi giờ rồi giữ nguyên lịch trận Anh - Mexico, khiến hàng triệu người hâm mộ hoang mang.

Harry Kane trong buổi tập của tuyển Anh để chuẩn bị đối đầu Mexico.

Quyết định thay đổi rồi hủy bỏ việc thay đổi giờ thi đấu trận Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã tạo nên một trong những màn "quay xe" gây tranh cãi nhất giải đấu, khiến cầu thủ, người hâm mộ, các liên đoàn bóng đá và hàng triệu khán giả tại Anh rơi vào tình trạng hoang mang suốt hơn 5 tiếng đồng hồ.

Tin đồn gây hoang mang

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 18h30 (giờ Anh) ngày 3/7, khi nhà báo Andres Vaca của đài TUDN đưa tin trận đấu giữa Anh và Mexico trên sân Azteca sẽ được đẩy lên sớm 6 tiếng so với kế hoạch.

Theo lịch ban đầu, trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 5/7 theo giờ Mexico (tức 1h sáng ngày 6/7 theo giờ Anh). Nếu thay đổi được thông qua, trận đấu sẽ diễn ra lúc 12h trưa theo giờ địa phương, tương đương 19h tối ngày 5/7 tại Anh - khung giờ thuận lợi hơn rất nhiều để các gia đình theo dõi.

Nhiều phóng viên Mexico nhanh chóng xác nhận thông tin này, cho biết nguyên nhân xuất phát từ dự báo sẽ có mưa bão và nguy cơ sét đánh vào buổi tối.

Ban đầu, thông tin bị nghi ngờ. Ngay cả Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng xác nhận nội bộ rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ FIFA.

Tuy nhiên, khi các nguồn tin từ FIFA xác nhận với Telegraph Sport rằng các cuộc thảo luận thực sự đang diễn ra, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

Thời điểm thông tin xuất hiện, tuyển Anh đang chuẩn bị lên máy bay từ Kansas City đến Mexico City.

Tiền đạo Marcus Rashford và Morgan Rogers đều được hỏi về khả năng đổi giờ thi đấu. "Rõ ràng đó không phải điều lý tưởng, nhưng cuối cùng thì cũng không quan trọng", Rashford nói.

Trong khi đó, Rogers cho rằng: "Đó chỉ là thêm một trở ngại mà chúng tôi phải vượt qua".

Người hâm mộ tập trung về Mexico City để chờ xem trận Anh - Mexico.

Dù các cầu thủ giữ thái độ bình tĩnh, phía sau hậu trường, FA được cho là rất thất vọng. Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Mexico còn phản ứng gay gắt hơn. HLV Javier Aguirre của đội chủ nhà gọi đề xuất thay đổi giờ thi đấu là "một cú đấm vào bụng", cho thấy sự bất mãn với kế hoạch của FIFA.

Việc trận đấu có khả năng chuyển từ 1h sáng sang 19h tối theo giờ Anh tạo ra tác động rất lớn đối với người hâm mộ tại Anh.

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng con mình cuối cùng cũng có thể thức xem tuyển Anh thi đấu.

Trong khi đó, các quán rượu và địa điểm tổ chức xem bóng đá trực tiếp cũng phải thay đổi kế hoạch kinh doanh.

Kate Davidson, chủ quán The Old Ivy House ở phía bắc London, cho biết họ vừa gấp rút tuyển thêm nhân viên để phục vụ khách xuyên đêm thì lại phải chuẩn bị cho kịch bản hoàn toàn khác.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để bố trí nhân viên làm ca đêm, thuê bảo vệ và chuẩn bị mọi thứ", bà nói.

Matt Snell, Giám đốc điều hành chuỗi Boxpark, cũng cho biết nếu trận đấu diễn ra sớm hơn, nhiều người hâm mộ sẽ dễ dàng tụ tập theo dõi hơn.

Trong khi người hâm mộ tại Anh phần nào hưởng lợi nếu trận đấu diễn ra sớm, các CĐV đã mua vé sang Mexico lại đối mặt nguy cơ bỏ lỡ trận đấu. Một số người bay từ Mỹ sang Mexico vào đúng ngày thi đấu buộc phải tính phương án đổi vé máy bay với chi phí lên tới 1.000 USD .

Các nhóm hỗ trợ CĐV tuyển Anh tại Mexico cũng cho biết họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào.

FIFA “quay xe”

Trong lúc đội tuyển Anh đang trên chuyến bay tới Mexico City, tình hình tiếp tục đảo chiều. Trước phản ứng dữ dội từ FA và Liên đoàn Bóng đá Mexico, thông báo chính thức từ FIFA như dự kiến đã không xuất hiện.

Đến khoảng 23h theo giờ Anh, nhiều nhà báo Mexico đồng loạt đưa tin FIFA đã từ bỏ ý định thay đổi giờ thi đấu.

Nhà báo Gibran Araige viết trên mạng xã hội: "Có vẻ FIFA đang rút lại quyết định đổi lịch. Mọi dấu hiệu đều cho thấy trận đấu sẽ vẫn diễn ra lúc 18h. Cả hai liên đoàn đều không hài lòng".

Đến nửa đêm, quyết định cuối cùng được xác nhận: trận đấu sẽ giữ nguyên giờ thi đấu như kế hoạch ban đầu.

Ban huấn luyện của tuyển Anh cho biết các cầu thủ vẫn tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu mà không bị phân tâm bởi các tin đồn.

Đội tuyển Anh hạ cánh xuống Mexico City vào khoảng 1h sáng và được thông báo có thể trở lại kế hoạch chuẩn bị ban đầu.

Ngay khi tới khách sạn, họ đã bị một số CĐV Mexico la ó. HLV Thomas Tuchel tiết lộ ban huấn luyện cố tình không để các cầu thủ bị phân tâm bởi những tin đồn.

"Ngay trước khi cất cánh vẫn còn khá nhiều sự nhầm lẫn về giờ thi đấu, nhưng chủ yếu chỉ với tôi và các quan chức. Chúng tôi giữ hoàn toàn thông tin đó tránh xa các cầu thủ. Khi máy bay hạ cánh, mọi chuyện đã được giải quyết".

Ông cũng nhấn mạnh đội tuyển Anh không muốn lãng phí năng lượng vào những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Bạn không thể kiểm soát độ cao, bầu không khí trên khán đài hay những yếu tố bên ngoài. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tập trung vào những gì mình kiểm soát được".

Theo Telegraph Sport, thời tiết chỉ là một trong những lý do khiến FIFA cân nhắc thay đổi giờ thi đấu.

Ban tổ chức cũng lo ngại các cuộc ăn mừng quá khích tại Mexico City sau chiến thắng của đội chủ nhà trước Ecuador ở vòng trước, sự kiện khiến 4 người thiệt mạng.

Ngoài ra, FIFA cũng chuẩn bị họp với chính quyền địa phương để bàn về nguy cơ gián đoạn do thời tiết và ít nhất hai cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra tại Mexico City trong ngày thi đấu.

Theo dự báo hiện tại, khả năng xảy ra sét đánh vào thời điểm bóng lăn lên tới 90%.

Với hàng triệu người dự kiến đổ xuống đường tại Mexico City trong ngày diễn ra trận đấu, những rắc rối xung quanh cuộc đối đầu giữa Anh và Mexico có thể vẫn chưa kết thúc.