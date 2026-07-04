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Đời sống

Hai cô gái gây sốt vì quá giống siêu sao Haaland

  • Thứ bảy, 4/7/2026 17:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi Erling Haaland đang tỏa sáng tại World Cup 2026, chị gái y tá của anh và một cô gái khác cũng trở thành những cái tên hút view trên mạng xã hội.

Đằng sau thành công của tiền đạo Manchester City là sự ủng hộ của gia đình anh, trong đó có người chị gái xinh đẹp Gabrielle Braut Haaland.

Gabrielle Haaland sinh ngày 9/1/1998. Cô theo học y khoa và làm y tá. Gabrielle kết hôn với cầu thủ bóng đá người Na Uy Jan Gunnar Eide vào năm 2020.

Điều đặc biệt là cô có ngoại hình giống y hệt người em trai nổi tiếng, từ ngoại hình cao lớn đến mái tóc vàng óng, thần thái, biểu cảm và khuôn mặt có những đường nét đặc trưng Bắc Âu, tất cả “giao diện” đều giống nhau như đúc.

Khi Gabrielle xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Erling Haaland, cộng đồng mạng đều quả quyết rằng trông chị em cô như sinh đôi, đặc biệt là những khoảnh khắc hai người đứng chung trong một khung hình.

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Chân sút người Na Uy Erling Haaland và chị gái có ngoại hình giống nhau như đúc.

Ngoài người chị gái y tá của Haaland, một cô gái tóc vàng khác cũng gây sốt mạng xã hội khi bắt chước biểu cảm, dáng đi của chân sút người Na Uy. Đó chính là Julia Grop (22 tuổi) - người mẫu và nhà sáng tạo nội dung người Thụy Điển.

Cô bắt đầu nhận được nhiều lời nhận xét trông ngoại hình rất giống nam cầu thủ nổi tiếng Erling Haaland. Nhận thấy đây là lợi thế, Julia quyết định lấy làm content sáng tạo giải trí. "Tôi xem anh ấy đi bộ và thấy khá hài hước, tôi nghĩ rằng mình nên thử xem sao".

Erling Haaland là siêu sao bóng đá người Na Uy. Anh sinh năm 2000, cao 1,95 m. Với hình thể khổng lồ, cùng khả năng “xé gió” như một chiến binh, Haaland ghi dấu ấn bằng tài năng xuất chúng. Anh đang cùng tuyển Na Uy trải qua một kỳ World Cup đầy ấn tượng.

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Julia Grop bắt chước dáng đi, cách ăn uống và biểu cảm của Haaland nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Video người mẫu Julia Grop bắt chước Haaland gây sốt mạng xã hội Tận dụng lợi thế ngoại hình có phần giống Haaland, Julia Grop quay nhiều video bắt chước anh rồi chia sẻ trên mạng xã hội.

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https://tienphong.vn/hai-co-gai-gay-sot-vi-qua-giong-sieu-sao-haaland-post1856919.tpo?gidzl=CpFSTpzcxc8oATvmDdlkOpifttKfVEjc82dVTYfnksLq88mcUdIwDdDtsY0f9k8t8IRI83GyOG4bFc7kPW

Minh Vy/Tiền Phong

Haaland siêu sao Erling Haaland world cup

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