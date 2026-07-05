Động thái của cầu thủ Paraguay khi hứng bão phẫn nộ

Cầu thủ mang áo số 23 của Paraguay khóa bình luận trang cá nhân sau khi hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội vì hàng loạt pha bóng bị cho là phi thể thao.

Cầu thủ Mbappe cười đáp trả khi bị Matias Galarza khiêu khích trong trận đối đầu ở vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ Matias Galarza đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận Paraguay thua Pháp 0-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Ngay sau trận đấu, nhiều người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của tiền vệ 24 tuổi. Không ít bình luận gọi Galarza là "cầu thủ bẩn", "chỉ biết khiêu khích đối thủ" và cho rằng anh đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ từ rất sớm. Một số tài khoản còn đăng lại các tình huống va chạm để chỉ trích cách chơi của cầu thủ đang thuộc biên chế River Plate.

Trước làn sóng phản ứng, Galarza đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân Instagram hơn 570.000 lượt theo dõi. Việc khóa bình luận được xem là động thái mới nhất của Galarza trước áp lực từ dư luận. Dù vậy, những tranh cãi quanh màn trình diễn của tiền vệ số 23 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhiều ý kiến tiếp tục đặt câu hỏi về quyết định của tổ trọng tài khi không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Paraguay trong một trận đấu có nhiều pha va chạm căng thẳng.

Truyền thông Đức cũng dành nhiều bài viết về màn trình diễn gây tranh cãi của Galarza. OneFootball, trang thể thao nổi tiếng với 200 triệu người dùng/tháng, trụ sở ở Berlin, dẫn lời cựu trọng tài người Đức Bundesliga Patrick Ittrich.

Ông cho rằng tiền vệ Paraguay "không đáng được ở lại trên sân". Ittrich nhận định pha va chạm với Kylian Mbappe là một cú đánh rõ ràng. Theo ông, Galarza không có mục đích tranh chấp bóng mà chỉ nhằm vào đối thủ. Cựu trọng tài người Đức cũng chỉ trích trọng tài chính Ilgiz Tantashev cùng tổ VAR vì không xử lý dứt khoát những tình huống này.

Ousmane Dembele của Pháp đụng độ với các cầu thủ Paraguay sau khi Andres Cubas phạm lỗi với Kylian Mbappe. Ảnh: Jeenah Moon/Reuters.

Trong trận đấu, Galarza liên tiếp tạo ra nhiều pha bóng gây tranh cãi. Đầu tiên là tình huống anh vung tay trúng cánh tay của Mbappe khi cả hai cùng di chuyển. Trọng tài không rút thẻ và VAR cũng không can thiệp.

Ít phút sau, tiền vệ Paraguay tiếp tục có hành động hướng tay về phía Jules Kounde. Dù không trúng đối phương hoàn toàn, tình huống này vẫn khiến nhiều cầu thủ Pháp phản ứng dữ dội.

Ở một pha bóng khác, Galarza ngã xuống sau va chạm với Michael Olise. Nhiều góc quay cho thấy tiền vệ Paraguay có dấu hiệu cường điệu tình huống. Anh cũng bị ghi nhận đã dùng chân cào mặt cỏ quanh chấm phạt đền trước khi Mbappe thực hiện quả đá 11 m. Theo OneFootball, hành động này được cho là nhằm làm ảnh hưởng đến cú sút của tiền đạo tuyển Pháp.

Sau trận đấu, Galarza tỏ ra bình thản khi được hỏi về lối chơi của Paraguay. "Mỗi đội đều chơi theo cách họ muốn", tiền vệ 24 tuổi nói. Khi trận đấu khép lại, anh rời sân trong nước mắt sau khi Paraguay dừng bước ở vòng 1/16.

Trong khi đó, thủ môn Orlando Gill bác bỏ những chỉ trích nhằm vào đội bóng Nam Mỹ. Orlando cho rằng lối chơi quyết liệt là bản sắc của đội tuyển. "Đó là bóng đá. Nếu họ không quen thì chúng tôi biết làm gì? Paraguay vốn là một đội bóng chơi rất rắn", Gill phát biểu.

Theo thống kê được OneFootball dẫn lại, Galarza còn khép lại World Cup 2026 với một thông số không mong muốn. Anh bị đối phương vượt qua trong các pha đối đầu tay đôi tới 16 lần, nhiều nhất giải đấu tính đến thời điểm Paraguay bị loại.