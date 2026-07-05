7.500 cảnh sát bảo vệ đại chiến Anh - Mexico ở World Cup

Trận Anh - Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 được bảo vệ bằng chiến dịch an ninh lớn chưa từng có, với 7.500 cảnh sát làm nhiệm vụ, tương đương 1 cảnh sát cho mỗi 10 khán giả.

Harry Kane trong buổi tập của tuyển Anh trước khi đối đầu Mexico ở vòng 16 đội World Cip 2026.

Trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ được bảo vệ bằng chiến dịch an ninh quy mô chưa từng có, khi giới chức Mexico triển khai 7.500 cảnh sát quanh sân Azteca nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và kiểm soát đám đông.

Đây được xem là chiến dịch an ninh lớn nhất từng được áp dụng cho một trận đấu có sự góp mặt của tuyển Anh. Người hâm mộ được khuyến cáo đến sân từ rất sớm trước giờ bóng lăn và tránh khu vực trung tâm thành phố - nơi dự kiến tập trung đông cổ động viên Mexico ăn mừng nếu đội nhà giành chiến thắng.

Sân Azteca từng xảy ra cảnh hỗn loạn ở trận khai mạc World Cup 2026. Với sức nóng của trận đấu lần này, lực lượng chức năng sẽ bố trí khoảng một cảnh sát cho mỗi 10 khán giả.

Trước đó, sau chiến thắng của Mexico trước Ecuador ở vòng 1/16, hơn một triệu người đã đổ ra đường ăn mừng, dẫn đến vụ chen lấn khiến 4 người thiệt mạng. Sự việc khiến giới chức đặc biệt thận trọng trong công tác đảm bảo an ninh cho trận gặp tuyển Anh.

Người hâm mộ đổ về Mexico City chờ đón trận cầu giữa Anh và Mexico.

Sức hút của trận đấu tại Mexico City đã khiến thị trường vé trở nên sôi động. Trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA, có thời điểm một tấm vé được rao bán với giá hơn 50.000 USD ( 1,3 tỷ đồng ).

Theo Telegraph, quy mô của kế hoạch an ninh cũng được cho là một trong những yếu tố khiến FIFA từng cân nhắc đẩy giờ thi đấu sớm hơn 6 tiếng. Ban đầu, FIFA cho biết phương án này liên quan đến điều kiện thời tiết, nhưng cuối cùng kế hoạch đã bị hủy sau khi cả hai đội bày tỏ lo ngại vì không đủ thời gian chuẩn bị.

So với trận chung kết Euro 2020 tại Wembley, số lượng lực lượng an ninh được triển khai ở Mexico City lớn gấp gần bốn lần. Dự kiến có hàng triệu người đổ ra đường trong ngày diễn ra trận đấu, trong khi chỉ khoảng 8.000 cổ động viên Anh có mặt tại thành phố.

Nhiều cổ động viên Anh được ghi nhận không mặc áo đấu khi di chuyển trong thành phố, dù hiện chưa có cảnh báo cụ thể nào về nguy cơ nhắm vào người hâm mộ đội khách. Theo các CĐV, người dân địa phương vẫn tỏ ra thân thiện và hiếu khách.

Cảnh sát được huy động để tăng cường an ninh trước, trong và sau trận đấu, nhất là ở khu vực trung tâm thủ đô.

Việc trận đấu diễn ra vào đầu buổi tối theo giờ địa phương khiến áp lực kiểm soát đám đông càng lớn. Giới chức Mexico lo ngại lượng người đổ ra đường ăn mừng sau trận sẽ rất đông nếu đội chủ nhà giành chiến thắng.

Thị trưởng Mexico City, Clara Brugada, cho biết ngoài 7.500 cảnh sát tại khu vực sân Azteca, thành phố còn bố trí thêm 3.300 cảnh sát ở quảng trường Zócalo - quảng trường trung tâm của thủ đô.

Ông Pablo Vázquez, Giám đốc Sở An ninh Công cộng Mexico City, cho biết khu vực Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập (Angel of Independence) - địa điểm quen thuộc để người hâm mộ ăn mừng - sẽ chỉ cho phép tối đa 25.000 người tập trung.

Khi đạt ngưỡng này, người hâm mộ sẽ được hướng dẫn đến các địa điểm khác dọc đại lộ Paseo de la Reforma, nơi bố trí nhiều màn hình lớn để theo dõi trận đấu và các hoạt động sau trận.

Quảng trường Zócalo cũng áp dụng quy trình tương tự. Khi đủ sức chứa, khán giả sẽ được hướng dẫn đến hơn 50 khu vực xem bóng đá được thiết lập trên khắp thành phố.

Lực lượng an ninh dọc đại lộ Paseo de la Reforma cũng được tăng gấp đôi, với khoảng 6.000 cảnh sát làm nhiệm vụ.

Tối 4/7, tuyển Anh đã đến khách sạn tại khu vực Santa Fe, phía tây Mexico City, trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

Hàng chục cảnh sát có mặt để bảo vệ đoàn đội tuyển khi xe buýt tiến vào khách sạn. Lực lượng tham gia bảo vệ gồm quân đội, Vệ binh Quốc gia và cảnh sát địa phương.

Bên ngoài khách sạn, một nhóm người hâm mộ chờ sẵn để chào đón các cầu thủ khi họ tới nơi. Không xuất hiện tình trạng tụ tập đông người như trước trận Mexico gặp Ecuador, khi nhiều CĐV từng tập trung bên ngoài khách sạn của đội khách để gây tiếng ồn trong đêm trước trận đấu.