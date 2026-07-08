Danh tính cô gái ngồi máy bay riêng đến Mỹ xem World Cup

Cammi khi đó khẳng định những bức ảnh được lấy từ chiếc điện thoại bị cô làm mất. Dù sau đó bị Trần Quán Hy bỏ rơi và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, tên tuổi của nữ người mẫu vẫn tăng vọt, nhận nhiều lời mời dự sự kiện, cát-xê được trả cao gấp 20 lần và xuất bản cả tự truyện. Danh xưng "bạn gái cũ Trần Quán Hy" cũng gắn với cô thời gian dài sau đó.