Danh tính cô gái ngồi máy bay riêng đến Mỹ xem World Cup

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Trong số dàn hot girl check-in đi Mỹ xem World Cup năm nay, Cammi Tse - người mẫu, KOL tại Hong Kong, Trung Quốc - nhận nhiều sự bàn luận nhờ loạt ảnh di chuyển bằng máy bay riêng. Hình ảnh của cô gái sinh năm 1995 khiến nhiều dân mạng trầm trồ.
Hôm 29/6, Cammi đến theo dõi trận đấu giữa Canada và Nam Phi ở vòng 32 đội trên sân SoFi tại Los Angeles (Mỹ). Cô ngồi ở vị trí đẹp gần đường biên, bày tỏ sự cổ vũ cho tuyển Canada.
Với nhiều dân mạng Hong Kong (Trung Quốc) và một số nước châu Á, Cammi không phải cái tên xa lạ. Cô gây chú ý từ năm 16 tuổi nhờ mối tình ồn ào với diễn viên Trần Quán Hy. Thời điểm đó, loạt ảnh khóa môi, thậm chí là ảnh hẹn hò thân mật giữa cô và nam tài tử lan truyền trên mạng.
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Cammi khi đó khẳng định những bức ảnh được lấy từ chiếc điện thoại bị cô làm mất. Dù sau đó bị Trần Quán Hy bỏ rơi và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, tên tuổi của nữ người mẫu vẫn tăng vọt, nhận nhiều lời mời dự sự kiện, cát-xê được trả cao gấp 20 lần và xuất bản cả tự truyện. Danh xưng "bạn gái cũ Trần Quán Hy" cũng gắn với cô thời gian dài sau đó.
Theo thời gian, Cammi vẫn theo đuổi sự nghiệp mẫu ảnh, influencer trên mạng xã hội. Đặc biệt từ năm 18 tuổi, cô sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp ngoại hình, chỉnh sửa gần như toàn bộ gương mặt như gọt cằm, nâng mũi, cắt khóe môi, cắt mắt, nhấn mí và cả số đo 3 vòng. Có thời điểm, nàng mẫu bị chê lạm dụng dao kéo khiến gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên.
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Bên cạnh đó, Cammi nhiều lần bị la ó vì ham chỉnh ảnh quá đà trước khi đăng tải lên mạng xã hội. Cô luôn phải xuất hiện hoàn hảo trong mọi bức hình trên trang Instagram cá nhân, hiện có 203.000 người theo dõi.
Dù vậy, nhờ gu thời trang hiện đại, gợi cảm, Cammi vẫn có lượng người theo dõi trung thành. Thời gian qua, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, cô không chia sẻ chi tiết về công việc hay chuyện tình cảm cá nhân.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.