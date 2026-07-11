Mùa World Cup ngập tràn tiếng la ó

Trọng tài, VAR, giá vé, mặt sân đến cách điều hành của FIFA liên tiếp gây tranh cãi, khiến World Cup 2026 trở thành một trong những mùa giải ồn ào nhất nhiều năm qua.

Ronaldo khóc khi cùng Bồ Đào Nha dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tối 7/7, cuộc lội ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ để lại dư âm bởi màn trình diễn của Lionel Messi và các đồng đội. Sau tiếng còi mãn cuộc, tâm điểm lại chuyển sang những quyết định của tổ trọng tài.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi VAR hủy bàn thắng của Mostafa Zico vì xác định có lỗi ở tình huống trước đó, đồng thời cho rằng đội bóng châu Phi bị từ chối một quả phạt đền quan trọng. HLV Hossam Hassan cùng nhiều cầu thủ Ai Cập cũng công khai chỉ trích trọng tài thiên vị Argentina, khiến làn sóng tranh luận bùng lên trên các diễn đàn bóng đá.

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi ồn ào bao trùm World Cup 2026. Khi giải đấu mới khép lại vòng 1/8, FIFA đã nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích, từ các quyết định của VAR và trọng tài, chất lượng mặt sân, giá vé bị cho là quá cao đến những tranh luận quanh cách điều hành của Chủ tịch Gianni Infantino.

Huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập bị trọng tài rút thẻ vàng vì cử chỉ gạch chéo tay trong ngày Argentina lội ngược dòng.

Tiếng còi chưa dứt, tranh cãi đã nổi lên

Nếu vụ việc ở trận Argentina - Ai Cập là vụ việc mới nhất làm dấy lên tranh luận về công tác điều hành, thì trước đó FIFA đã nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích ở World Cup 2026, từ các quyết định của trọng tài, quy định thi đấu đến cách điều hành giải.

Một trong những vụ việc gây phản ứng dữ dội nhất liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. FIFA bất ngờ quyết định hoãn thi hành án treo giò sau thẻ đỏ của cầu thủ này ngay trước trận gặp Bỉ, động thái khiến UEFA chỉ trích là "chưa từng có, khó hiểu và không thể biện minh", đồng thời cảnh báo quyết định có thể làm tổn hại tính công bằng của giải đấu.

Balogun phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Raphael Claus vì pha phạm lỗi trong trận Mỹ - Bosnia.

Reuters cho biết vụ việc còn khiến nhiều liên đoàn bóng đá châu Âu và giới chuyên môn đặt câu hỏi về tính độc lập trong quy trình kỷ luật của FIFA.

Điều kiện thi đấu cũng nhiều lần bị đặt dấu hỏi. Ở trận Pháp gặp Senegal, mặt sân MetLife với nhiều mảng cỏ loang lổ khiến cầu thủ và giới chuyên môn không hài lòng. Tiền vệ Adrien Rabiot công khai chỉ trích rằng mặt sân "giống sân cỏ nhân tạo" vì quá cứng và thiếu độ đàn hồi, trong khi hai bình luận viên Guy Mowbray và Alan Shearer của BBC cũng nhận xét chất lượng mặt sân chưa tương xứng với một kỳ World Cup.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng tại Mỹ cũng buộc FIFA lần đầu tiên áp dụng giờ nghỉ uống nước bắt buộc ở nhiều trận đấu của World Cup. Khi nhiệt độ trên sân vượt ngưỡng quy định, trọng tài sẽ cho trận đấu tạm dừng để cầu thủ bổ sung nước và hạ nhiệt.

Quãng nghỉ uống nước lần đầu được áp dụng tại World Cup 2026.

Dù được đánh giá là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên, quy định mới cũng làm dấy lên tranh luận khi nhiều huấn luyện viên cho rằng nhịp độ thi đấu bị ảnh hưởng và quãng nghỉ trở thành cơ hội để khai thác quảng cáo.

Ở ngoài sân cỏ, người hâm mộ cũng không giấu được sự thất vọng. Giá vé cao, chi phí ăn uống trong sân vận động và những bất cập trong khâu phân phối vé liên tục được truyền thông quốc tế phản ánh. Trong cuộc họp báo trước giải, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải trực tiếp bảo vệ chính sách giá vé và bác bỏ quan điểm cho rằng FIFA quá ưu tiên yếu tố thương mại.

Vì sao World Cup 2026 ồn ào hơn?

Việc World Cup 2026 liên tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận không đơn thuần đến từ một vài quyết định gây tranh cãi của trọng tài hay FIFA. Theo nhiều chuyên gia và truyền thông quốc tế, đây là hệ quả của một kỳ World Cup mang quá nhiều thay đổi, từ quy mô tổ chức, cách vận hành cho đến bối cảnh truyền thông hiện đại.

Khác với các kỳ World Cup trước, giải đấu năm nay là lần đầu tiên có 48 đội tuyển, tăng từ 32 đội, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.

Việc mở rộng quy mô giúp tạo thêm cơ hội cho các đội bóng nhỏ và mang đến nhiều bất ngờ hơn ở vòng bảng, theo Reuters. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến công tác tổ chức trở nên phức tạp hơn, từ lịch thi đấu, di chuyển, điều phối trọng tài đến điều kiện thi đấu giữa các địa điểm đăng cai.

Quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa mọi quyết định của FIFA chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Nếu trước đây tranh cãi thường chỉ xoay quanh một vài tình huống trên sân, thì World Cup 2026 chứng kiến các cuộc thảo luận mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như giá vé, điều kiện thi đấu, lịch thi đấu, công tác trọng tài hay cách xử lý kỷ luật.

World Cup 2026 đem đến nhiều trận đấu hấp dẫn song ồn ào cũng không ít.

Vụ việc liên quan đến Folarin Balogun, chẳng hạn, không còn được nhìn nhận đơn thuần là câu chuyện của một cầu thủ, mà nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa FIFA và UEFA. The Guardian nhận định quyết định này phản ánh những căng thẳng đã tồn tại từ trước giữa hai tổ chức, liên quan đến quyền lực và cách điều hành bóng đá thế giới.

Một yếu tố khác khiến World Cup năm nay tạo cảm giác "ồn ào" hơn là tốc độ lan truyền của mạng xã hội. Chỉ trong vài phút sau mỗi tình huống gây tranh cãi, hàng chục góc quay, video phân tích và bình luận đã xuất hiện trên X, TikTok hay YouTube.

Không chỉ người hâm mộ, các liên đoàn, huấn luyện viên và cầu thủ cũng chủ động đưa ra quan điểm ngay sau trận đấu, khiến mỗi quyết định của trọng tài hay FIFA nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận toàn cầu.

The New Yorker nhận định World Cup 2026 chịu tác động bởi quá nhiều yếu tố ngoài thể thao, khiến trải nghiệm của nhiều cổ động viên trở nên phức tạp hơn so với các kỳ World Cup trước.

World Cup 2026 vẫn mang đến những trận cầu đỉnh cao và những khoảnh khắc khiến hàng triệu người thức trắng đêm. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, FIFA dường như không còn chỉ là người đứng sau sân khấu mà lại trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất của kỳ World Cup này.