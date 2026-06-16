Đặc quyền gây phẫn nộ của chủ tịch FIFA

Việc ông Gianni Infantino liên tục di chuyển bằng máy bay riêng để xem nhiều trận World Cup vấp phải tranh luận, giữa lúc giải đấu bị chỉ trích vì lượng khí thải khổng lồ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino di chuyển bằng máy bay riêng để có thể dự khán 2 trận đấu World Cup/ngày. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/6, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Mexico City để theo dõi trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi trên sân Azteca, trước khi tiếp tục tới Guadalajara vào tối cùng ngày để xem trận Hàn Quốc gặp CH Czech. Khoảng cách 458 km giữa hai thành phố Mexico chỉ mất hơn một giờ bay.

Ngày hôm sau, ông Infantino chỉ dự trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay trên sân SoFi ở Los Angeles, nơi ông được nhìn thấy ngồi cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, theo The Atlantic.

Tuy nhiên, đến ngày 13/6, ông trở lại lịch trình 2 trận/ngày khi dự trận hòa 1-1 giữa Qatar và Thụy Sĩ tại San Francisco vào buổi chiều, sau đó tiếp tục đến Vancouver vào buổi tối để xem Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 14/6, ông dành thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh FIFA - cuộc họp của các liên đoàn thành viên - tại khách sạn Ritz Carlton ở khu South Beach, Miami (Mỹ). Ông xuất hiện vào buổi sáng trên một chiếc SUV màu đen cùng đoàn xe hộ tống của cảnh sát trước khi rời đi theo cách tương tự vào buổi chiều.

Sau đó, Infantino bay tới Seattle để theo dõi trận Bỉ gặp Ai Cập vào chiều 15/6 rồi tiếp tục đáp chuyến bay tới Los Angeles để xem Iran đối đầu New Zealand vào tối cùng ngày.

Dù đối mặt với nhiều tranh cãi, chủ tịch FIFA vẫn nhấn mạnh rằng World Cup là "một lễ hội", đồng thời khẳng định mục tiêu của giải đấu là "kết nối thế giới".

Các thỏa thuận tổ chức World Cup cho thấy các đội tuyển sẽ di chuyển bằng máy bay thuê riêng, đặc quyền cũng được áp dụng với thành viên Hội đồng FIFA, các đại biểu cấp cao và khách mời điều hành.

Tuy nhiên, việc sử dụng máy bay riêng chủ yếu dành cho nguyên thủ quốc gia và các nhân vật ngoại giao quốc tế, với chi phí do ban tổ chức chủ nhà chi trả. Ông Infantino cũng được hưởng đặc quyền này.

World Cup 2026 bị nhiều người chỉ trích là giải đấu gây ô nhiễm kỷ lục. Ảnh: FIFA.

Nguồn tin nội bộ FIFA, đề nghị giấu tên để bảo vệ mối quan hệ công việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ông Infantino - với tư cách người đứng đầu tổ chức - xuất hiện tại nhiều trận đấu nhất có thể.

Các nguồn tin cũng cho biết với việc World Cup diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia khác nhau, đường hàng không là phương thức di chuyển nhanh và hiệu quả nhất đối với ông.

Tuy nhiên, vấn đề môi trường lại đặt ra nhiều tranh cãi. Trong chiến lược phát triển bền vững, FIFA khẳng định muốn "nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm".

"Nắng nóng cực đoan đã trở thành vấn đề tại World Cup lần này đối với cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Việc các lãnh đạo liên tục sử dụng máy bay riêng gây ô nhiễm cao mỗi ngày rõ ràng không cho thấy FIFA nhận thức đầy đủ về nguyên nhân cũng như trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu", John Hocevar, Giám đốc chương trình của Greenpeace Mỹ, nói.

Trong khi đó, Viện Thời tiết Mới (New Weather Institute - tổ chức tư vấn và nghiên cứu độc lập tại Anh) đã gọi World Cup 2026 là "sự kiện gây ô nhiễm nhất lịch sử", với ước tính phát thải khoảng 9 triệu tấn khí CO2 tương đương.

Riêng hoạt động di chuyển bằng đường hàng không chiếm khoảng 7,7 triệu tấn - cao hơn hơn 4 lần mức trung bình của các kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022.