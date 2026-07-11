Hai mặt 'đối lập đến tận cùng' của Haaland

Haaland được fan yêu mến nhờ tính cách hài hước, gần gũi và luôn biết cách tạo tiếng cười. Nhưng trên sân, tiền đạo Na Uy là "cỗ máy săn bàn" khiến đối thủ phải khiếp sợ.

Erling Haaland là cái tên sáng giá nhất tuyển Na Uy tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

"Điều quan trọng là phải biết đùa, phải biết tận hưởng mọi khoảnh khắc. Chúng tôi đang chơi ở World Cup và chẳng điều gì kéo dài mãi mãi".

Đó là cách Erling Haaland trả lời báo giới trước trận tứ kết World Cup gặp tuyển Anh hôm 9/7. Phát biểu ấy phần nào lý giải vì sao tiền đạo Na Uy đang trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất giải đấu.

Bên ngoài sân cỏ, Haaland là chàng trai thích pha trò, làm vlog, tự giễu bản thân và luôn xuất hiện với nụ cười trên môi. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, anh lập tức biến thành "cỗ máy săn bàn" khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Ngôi sao hài hước

Haaland chưa bao giờ cố xây dựng hình ảnh một siêu sao lạnh lùng. Thay vào đó, tiền đạo 24 tuổi chọn cách để người hâm mộ nhìn thấy một Haaland rất đời thường: thích pha trò, thích trêu bạn bè và luôn tận hưởng từng khoảnh khắc.

Chính sự thoải mái ấy đang khiến anh trở thành hiện tượng tại Mỹ, theo New York Post.

Sau chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8, Haaland là người cầm dùi đánh chiếc trống khổng lồ ăn mừng cùng cổ động viên Na Uy. Khi Wayne Rooney từng tuyên bố sẽ chèo thuyền trên sông Mersey nếu Na Uy vào tứ kết, Haaland lập tức đáp lại bằng một video YouTube đầy hài hước: "Tôi chỉ muốn gặp anh thôi, Wayney".

Trên mạng xã hội, tiền đạo Manchester City cũng mở một kênh YouTube vào tháng 9/2025, nơi anh chia sẻ những khoảnh khắc đời thường theo phong cách hài hước, gần gũi.

Haaland thường thể hiện hình ảnh hài hước, dễ thương trên mạng xã hội. Ảnh: @erling/Instagram.

Thậm chí, anh còn khéo léo chiều lòng khán giả Mỹ. Trong một tập vlog sau chiến thắng trước Bờ Biển Ngà ở Dallas, Haaland ghé cửa hàng Wild Bill's Western Store để mua đồ cao bồi. Anh đội mũ Stetson khắc dòng chữ "EH9", mặc chiếc áo in câu khẩu hiệu "Y'all can kiss my Dallas", rồi thoải mái tạo dáng trước ống kính.

Trong những video trước đó, Haaland còn giả làm "nhân viên phụ trách mạng xã hội" khi một cổ động viên Mỹ xin chụp ảnh tại đại bản doanh tuyển Na Uy. Nhờ những hình ảnh đó, kênh YouTube của Haaland tăng gần 900.000 người đăng ký chỉ trong thời gian diễn ra World Cup.

Trên Instagram, tài khoản của nam tiền đạo cũng tăng gần 18 triệu người theo dõi trong một tháng. Riêng sau cú đúp vào lưới Brazil, Haaland có thêm khoảng 5 triệu follower chỉ trong 24 giờ, theo The Athletic.

Cổ động viên mang hình ảnh hài hước của Haaland đến trận Na Uy - Brazil. Ảnh: Reuters.

Không giống nhiều siêu sao bóng đá luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, Haaland thường xuyên tự trêu bản thân trên mạng xã hội. Anh từng ví mình giống Shrek hay nhân vật Majin Buu trong "Dragon Ball". Chính sự tự nhiên ấy khiến anh được người hâm mộ đánh giá là chân thật và gần gũi.

Theo giáo sư tâm lý học thể thao Geir Jordet, điều khiến Haaland đặc biệt nằm ở sự kết hợp hiếm có giữa một vận động viên chuyên nghiệp tuyệt đối và một người luôn mang năng lượng tích cực.

"Mỗi khi đồng đội ghi bàn, tôi có cảm giác Haaland còn vui hơn cả lúc chính mình lập công. Điều đó rất hiếm trong bóng đá đỉnh cao", Jordet nhận xét.

Những huấn luyện viên từng đào tạo Haaland từ nhỏ cũng kể rằng ngay từ khi còn là thiếu niên, ai cũng muốn ở gần anh vì nguồn năng lượng tích cực và sự thân thiện.

"Cỗ máy săn bàn" đáng sợ

Sự vui vẻ, hài hước của Haaland gần như biến mất ngay khi anh bước vào sân. Đối mặt tuyển Anh ở tứ kết, tiền đạo Na Uy không giấu việc đối thủ được đánh giá cao hơn.

"Tôi nghĩ Anh là một trong những ứng viên vô địch. Các anh nên gây áp lực lên họ nhiều hơn", Haaland nói với báo giới.

Dù vậy, chẳng ai dám xem nhẹ anh. Sau 7 bàn thắng tại World Cup, Haaland chỉ đứng sau Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới. Chính cú đúp vào lưới Brazil đã mang về chiến thắng lịch sử, giúp Na Uy lần đầu thắng một trận knock-out World Cup kể từ khi giải đấu mở rộng.

Tuy nhiên, điều thú vị là Haaland không phải thần đồng từ nhỏ. Trong một trại huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Na Uy năm 2014, không huấn luyện viên nào tin cậu bé Haaland sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia. Đoạn video ghi lại bài tập dứt điểm của Haaland khi 16 tuổi thậm chí vẫn được dùng trong các khóa đào tạo huấn luyện viên để minh họa rằng tài năng cần được nuôi dưỡng chứ không thể đánh giá chỉ qua vài buổi tập.

"Hầu hết mọi người đều cho rằng cậu ấy là một tiền đạo rất bình thường", Hakon Grottland, người phụ trách phát triển cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Na Uy, nhớ lại.

Haaland có những biểu cảm viral khắp MXH. Ảnh: @spyderman574/X.

Sau đó, Haaland cao thêm khoảng 20 cm và tăng gần 20 kg chỉ trong một năm. Nhưng theo Grottland, điều quan trọng hơn cả là thời điểm ấy Haaland đã học được cách di chuyển thông minh trước khi sở hữu thể hình vượt trội.

"Nếu ngay từ đầu Erling đã quá khỏe, có lẽ cậu ấy sẽ không trở thành tiền đạo toàn diện như bây giờ. Cậu ấy buộc phải học cách chọn vị trí, tìm khoảng trống và căn thời điểm. Sau đó, tất cả kết hợp với thể hình phi thường để tạo nên một 'quái thú thông minh'", ông nói.

Hiện Haaland đã ghi gần 300 bàn ở cấp câu lạc bộ và sở hữu hiệu suất hơn một bàn mỗi trận cho tuyển Na Uy. Điều đáng nể là phía sau hình ảnh "robot ghi bàn", Haaland vẫn thừa nhận mình rất lo lắng trước mỗi quả phạt đền.

"Tôi cực kỳ hồi hộp mỗi khi đá penalty. Nếu có ai nói họ không hề căng thẳng thì tôi thấy điều đó rất kỳ lạ", anh từng chia sẻ với giáo sư Jordet.

Có lẽ chính sự đối lập ấy khiến Haaland trở nên khác biệt. Bên ngoài sân cỏ, anh là chàng trai thích pha trò, làm vlog, tự giễu bản thân và khiến cả thế giới yêu mến. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, Haaland lập tức trở thành tiền đạo mà bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải e ngại.

Đó cũng là hình ảnh tuyển Anh sẽ phải đối mặt trong cuộc chiến giành vé vào bán kết World Cup.