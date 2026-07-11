Tình huống hài hước của trọng tài ở trận Tây Ban Nha - Bỉ

Michael Oliver vô tình cản ngã ngôi sao tuyển Tây Ban Nha Dani Olmo trong lúc điều khiển trận tứ kết World Cup, khiến vị trọng tài người Anh phải lập tức giơ tay xin lỗi.

Tình huống va chạm giữa trọng tài và cầu thủ Tây Ban Nha lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 33 của trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam).

Khi đó, Dani Olmo dẫn bóng qua khu vực giữa sân và chuẩn bị chuyển hướng tấn công sang cánh đối diện. Trong lúc pha bóng phát triển, cầu thủ Tây Ban Nha đã va vào Oliver vì trọng tài không kịp tránh khỏi đường chạy. Vị vua áo đen nhanh chóng giơ hai tay lên xin lỗi.

Vụ va chạm khiến đợt lên bóng của Tây Ban Nha bị gián đoạn trong chốc lát trước khi trận đấu tiếp tục. Tình huống cũng khiến các cổ động viên Tây Ban Nha trên khán đài đồng loạt la ó và bày tỏ sự không hài lòng.

Việc trọng tài vô tình bị cuốn vào diễn biến trận đấu không phải chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện do nhịp độ thi đấu quá nhanh. Dù vậy, pha va chạm lần này của ông Oliver không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của đợt tấn công, và trận đấu nhanh chóng được tiếp tục.

Vụ va chạm không ảnh hưởng nhiều đến đợt tấn công của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước sau khi Fabian Ruiz sút bóng vào lưới từ một pha bóng lộn xộn sau pha cứu thua xuất sắc của Thibaut Courtois. Nhà đương kim vô địch châu Âu đang thi đấu khá thoải mái nhưng sau đó đã bị Bỉ gây sốc, với bàn thắng gỡ hòa của Charles De Ketelaere ở phút 41. Đó cũng là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại giải đấu này cho đến nay.

Cuối cùng, ở phút thứ 88, sai lầm của thủ môn vào sân từ ghế dự bị Lammens khiến Mikel Merino có cơ hội đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Trước tình huống trong trận đấu sáng 11/7, trọng tài Michael Oliver từng lan truyền trên mạng xã hội với khoảnh khắc cùng tiền đạo tuyển Pháp Mbappe.

Cụ thể trước khi rời sân để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta trong trận Pháp - Na Uy, thay vì trực tiếp trao lại cho đồng đội Aurelien Tchouameni, Mbappe lại đưa cho trọng tài Oliver và nhờ ông chuyển giúp.

Cảnh tượng này khiến nhiều người hâm mộ bật cười, trêu chọc rằng Mbappe "sai bảo" cả trọng tài và gợi đến biệt danh "chỉ huy" hay "đô đốc" của thủ quân tuyển Pháp.