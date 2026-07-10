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Đời sống

Cái ôm ở trận Pháp - Morocco nhận bão 'tim' trên MXH

  • Thứ sáu, 10/7/2026 10:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau trận thắng của Pháp trước Morocco, hình ảnh Desire Doue tiến đến an ủi, dành cái ôm cho người đồng đội ở PSG Achraf Hakimi khiến nhiều người hâm mộ ấm lòng.

Cái ôm của Desire Doue dành cho Achraf Hakimi hút triệu view Sau khi cùng tuyển Pháp giành chiến thắng ở tứ kết World Cup 2026, Desire Doue dành cái ôm chân tình cho người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi.

Rạng sáng 10/7, tuyển Pháp chính thức tiến vào bán kết World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Morocco, người lập công là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ phát hiện Achraf Hakimi của Morocco ngồi bệt trên sân, không giấu nổi sự buồn bã, tiếc nuối. Khi đó, cầu thủ Pháp Desire Doue nhanh chóng tiến đến, dành cho anh lời động viên và cái ôm chân thành.

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Hình ảnh ấm lòng của đôi bạn Doue và Hakimi. Ảnh cắt từ clip.

Khoảnh khắc đẹp này được một tài khoản Instagram chuyên chia sẻ thông tin bóng đá với 79 triệu người theo dõi đăng tải, nhanh chóng hút 5,6 triệu lượt xem với hơn 300.000 lượt "thả tim".

Hakimi và Doue đều là những người đồng đội ăn ý tại CLB Paris Saint-Germain và có tình bạn thân thiết. Tháng 6/2025, khi Doue trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo tại chung kết Champions League ở tuổi 19, pha kiến tạo của anh cũng là dành cho Hakimi, đem đến bàn thắng cho câu lạc bộ.

Ở World Cup 2026, đôi bạn lại trở thành đối thủ của nhau, đặc biệt trong trận đấu nghẹt thở tranh vé vào bán kết. Ngoài Doue, Michael Olise cũng là cầu thủ tiến đến động viên, an ủi Hakimi, hay Mbappe vỗ về Brahim. Các cầu thủ nhận lời khen khi gác lại mọi sự cạnh tranh để thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp.

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Morocco dừng bước, Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, Kylian Mbappe cũng dành cho người đồng đội cũ Hakimi cái ôm thân tình và trò chuyện thân mật. Tình bạn của cả hai thân thiết đến mức Mbappe từng trực tiếp đến Morocco để cổ vũ Hakimi thi đấu.

Với chiến thắng ấn tượng trước Morocco, tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha - Bỉ rạng sáng 11/7. "Les Bleus" đang đứng trước cơ hội để góp mặt trong trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Định chạy khỏi sân ăn mừng, cầu thủ Pháp bị đồng đội đẩy ra

Tưởng chỉ là màn trêu đùa, nhưng việc Michael Olise bị đồng đội kéo lại lúc ăn mừng bàn thắng của tuyển Pháp nhằm tránh một rủi ro khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

2 giờ trước

Mai An

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