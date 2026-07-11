Em trai 4 tuổi của Lamine Yamal ăn mừng gây sốt

Hình ảnh cậu bé Keyne phấn khích ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ trở thành khoảnh khắc lan truyền vì dễ thương, hài hước.

Yamal cười với em trai 4 tuổi đang ăn mừng cuồng nhiệt Trong trận thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ tại tứ kết World Cup, Keyne - em trai 4 tuổi của Yamal - khiến nhiều người thích thú khi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài.

Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha xuất sắc hạ gục Bỉ với tỷ số 2-1 để tiến vào bán kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc nhà đương kim vô địch châu Âu giành chiến thắng, Lamine Yamal nở nụ cười rạng rỡ và chỉ tay về phía khán đài nơi có gia đình, người hâm mộ đang cổ vũ.

Đồng thời, trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh em trai nhỏ của Yamal - Keyne - hò hét, ăn mừng phấn khích, thậm chí thè lưỡi tinh nghịch. Vẻ mặt hài hước như mọi khi của cậu bé 4 tuổi khiến ngôi sao Barcelona và nhiều khán giả không khỏi bật cười, đồng thời lan truyền trên mạng xã hội.

"Cậu nhóc này đúng là quá đáng yêu", Em trai của Lamine Yamal đang tận hưởng World Cup theo cách vui nhất có thể", là những bình luận của người hâm mộ.

Điều thú vị là màn tạo dáng này đã được Keyne chuẩn bị từ trước. Sau trận đấu, Yamal cũng được hỏi về màn ăn mừng của em trai.

Anh chia sẻ với truyền hình Tây Ban Nha: "Hôm qua tôi đang ở cùng chuyên gia vật lý trị liệu thì em trai gọi điện. Thằng bé bảo sẽ thè lưỡi nếu được lên màn hình".

Yamal rất yêu quý cậu em trai cùng mẹ khác cha. Ảnh: Reuters.

Trước đó vào sáng 3/7, tại chiến thắng của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 1/16, Keyne cũng từng gây sốt với màn ăn mừng đầy cảm xúc. Cậu bé hét vang "Vamooos!" hết cỡ, liên tục vung tay trong niềm phấn khích sau bàn thắng ở phút 89 của Mikel Oyarzabal.

Keyne sinh tháng 9/2022, là em trai cùng mẹ khác cha của Yamal. Không chỉ tại World Cup 2026, Keyne cùng gia đình gần như có mặt ở mọi trận đấu của Barcelona, kể cả nhiều chuyến làm khách tại châu Âu, để cổ vũ anh trai.

Khi Yamal tới Paris dự lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 9/2025, Keyne cũng xuất hiện, vô tư chơi với quả bóng Champions League trên thảm đỏ và tạo dáng chụp ảnh cùng anh trai.

Cùng với sự nổi tiếng của Yamal, Keyne trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Yamal thường xuyên đăng các video hai anh em nhảy TikTok hoặc cùng chơi bóng trong vườn. Qua các cuộc phỏng vấn, cầu thủ 18 tuổi cũng nhiều lần bày tỏ tình yêu thương dành cho cậu em nhỏ, cho thấy Keyne giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh.