Clip Haaland nói tiếng Việt bất ngờ 'sốt' trở lại

Trước thềm trận tứ kết giữa Na Uy và Anh, clip Haaland và Bellingham cùng nói "Chúc mừng năm mới" cách đây 4 năm được fan chia sẻ lại, thu hút sự chú ý.

Haaland và Bellingham nói tiếng Việt Clip chúc mừng năm mới gửi fan Việt của Haaland và Bellingham thời còn khoác áo Dortmund bất ngờ được chia sẻ lại trước thềm trận tứ kết.

Ngày 12/7, đội tuyển Na Uy và Anh sẽ đối đầu để giành tấm vé vào bán kết World Cup 20226. Trước trận đấu, nhiều người hâm mộ dành sự chú ý cho Erling Haaland, tiền đạo ngôi sao tuyển Na Uy, và Jude Bellingham, tiền vệ tài năng của "Tam sư" - đôi bạn thân thiết từ thời còn thi đấu cho CLB Borussia Dortmund (Đức).

Mới đây, trên mạng xã hội Threads và TikTok, nhiều fan lâu năm của bộ đôi đã "đào" lại clip khi Haaland và Bellingham tập viết và nói "Chúc mừng năm mới" gửi đến fan Việt trong một hoạt động của CLB vào năm 2022.

Trong video được fanpage của Borussia Dortmund chia sẻ vào dịp Tết Nhâm Dần, các cầu thủ đã tham gia hoạt động trang trí mừng năm mới theo truyền thống của Việt Nam.

Trong đó, có thử thách viết và nói "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt. Bộ đôi Haaland và Bellingham bày tỏ thích thú với hoạt động này. Cả hai cùng viết dòng chữ lên tấm bảng nhỏ, sau đó nói bằng tiếng Việt. Khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú.

Haaland và Bellingham viết và nói "Chúc mừng năm mới" gửi fan Việt. Ảnh cắt từ clip.

Clip nhanh chóng viral khiến nhiều khán giả mới theo dõi bất ngờ. "Không ngờ có ngày xem được 'quái vật' Haaland nói tiếng Việt", "Trên sân chạy hùng hục như công nông mà ngoài đời sao cậu ấy nhỏ nhẹ dễ thương quá vậy", "Hồi đó Jude với Erling thân nhau ghê, đi đâu cũng kè kè", "Giờ mới biết Haaland viết bằng tay trái đấy", "Cả đội đều dễ thương lắm luôn" - dân mạng bày tỏ.

Haaland và Bellingham là bạn bè từ quãng thời gian cùng khoác áo CLB Borussia Dortmund. Cả hai gia nhập đội bóng Bundesliga vào năm 2020 và nhanh chóng trở thành cặp đôi trong mơ nhờ sự ăn ý trên sân. Tình bạn ấy vẫn được duy trì ngay cả khi họ lần lượt chuyển tới hai đội bóng đối thủ là Manchester City và Real Madrid.

Sau 28 năm Na Uy mới trở lại đấu trường World Cup, Haaland được đánh giá là nhân tố quyết định cho sự "hồi sinh" này. Tiền đạo sinh năm 2000 làm nên kỷ lục với 7 bàn thắng sau 4 trận, giúp Na Uy lần đầu tiên vào đến vòng tứ kết.

Trong khi đó, Bellingham cũng có màn trình diễn chói sáng trong màu áo tuyển quốc gia. Trong trận tuyển Anh đánh bại Mexico, tiền vệ mang áo số 10 khiến mạng xã hội dậy sóng khi ghi liền hai bàn chỉ cách nhau hai phút. Theo thống kê được chia sẻ trên mạng xã hội, Bellingham đã góp dấu giày vào 5 bàn sau 5 lần ra sân tại World Cup 2026, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên hành trình của tuyển Anh.

Haaland là cầu thủ có nhiều biểu cảm hài hước được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: William Volcov/Shutterstock.

Trong kỳ World Cup trước đó, Bellingham tiết lộ Haaland thường xuyên nhắn tin động viên anh trong thời gian tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar. "Cậu ấy luôn rất biết khích lệ người khác. Cậu ấy nhắn cho tôi trước trận đầu tiên để chúc may mắn, rồi sau trận lại nhắn 'làm tốt lắm'", Bellingham chia sẻ với BBC Sport. Sau khi tuyển Anh bị Pháp loại khỏi World Cup 2022, Haaland cũng là một trong những người đầu tiên động viên bạn.



Hiện tại, Haaland và Bellingham đều đã vươn lên hàng ngũ những ngôi sao thế giới trong màu áo Manchester City và Real Madrid. Cả hai đều là những gương mặt quảng cáo được săn đón, có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội.