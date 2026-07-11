Haaland 'tóm sống' CĐV quay lén mình từ khách sạn

Trong lúc đang nghỉ ngơi tại khách sạn ven biển trước trận tứ kết, Haaland thích thú khi bắt gặp một người đang quay lén mình từ phía xa.

Phản ứng của Haaland khi phát hiện bị quay lén Tiền đạo tuyển Na Uy gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại cảnh mình bị một cổ động viên quay lén trong lúc nghỉ ngơi tại khách sạn.

Erling Haaland và tuyển Na Uy đang có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đối đầu trước tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2024 vào ngày 12/7.

Trước trận đấu quan trọng, tiền đạo mang áo số 9 vẫn thể hiện tâm trạng thoải mái và liên tục cập nhật các hình ảnh mới trên mạng xã hội. Ngày 11/7, Haaland gây bất ngờ với clip ngắn ghi lại cảnh anh "tóm sống" một cổ động viên đang chụp lén mình từ khách sạn đối diện.

Theo đó, khoảnh khắc được Haaland đăng trên story Snapchat có 6,5 triệu người theo dõi. Trong lúc đang nằm thư giãn ở khách sạn ven biển Miami (Mỹ), ngôi sao sinh năm 2000 bắt gặp một anh chàng đang dùng điện thoại để chụp ảnh/quay phim mình từ xa.

Không hề khó chịu khi bị quay lén, anh cũng lấy điện thoại ghi lại và đăng tải với dòng cảm xúc hài hước: "Hey you" (tạm dịch: Này anh bạn).

Dân mạng chia sẻ lại khoảnh khắc này và bày tỏ thích thú trước tính cách của Haaland: "Sao anh chàng này hài hước quá vậy", "Kẻ đi săn lại bị săn ngược lại", "Sắp tứ kết rồi mà chill dữ".

Ít ngày trước thềm trận tứ kết, tuyển Na Uy đã buộc phải di dời khỏi khách sạn đóng quân do bất cập nghiêm trọng về tiếng ồn. Cụ thể, toàn đội phải rời khách sạn Dalmar (Fort Lauderdale) chỉ sau một đêm lưu trú. Erling Haaland và các đồng đội phản ứng dữ dội với tình trạng tiếng ồn từ công trường xây dựng và xa lộ lân cận, buộc Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) phải khiếu nại lên FIFA để tìm địa điểm mới.

Chỉ trong vòng 2,5 tiếng sau khi kiến nghị, FIFA đồng ý cho toàn bộ đội dời đến một khách sạn ven biển tại Miami. Khách sạn hiện tại được cho là nằm sát biển, gần sân vận động sẽ tổ chức trận đấu Hard Rock Stadium. Tên khách sạn mới được giữ kín.

FIFA chấp thuận chi trả 50 phòng cùng chi phí an ninh tại nơi ở mới, tuy nhiên NFF phải tự bù đắp các khoản phụ thu. Bên cạnh tiếng ồn, huấn luyện viên Stale Solbakken tiết lộ khách sạn cũ thiếu phòng họp đủ lớn để triển khai chiến thuật, gây khó khăn cho việc vận hành đội bóng.

Erling Haaland, trụ cột của tuyển Na Uy, cũng gây chú ý với các hình ảnh tập luyện trước trận đấu quan trọng. Clip anh chàng tập đối kháng được đội tuyển quốc gia Na Uy đăng lên Instagram đã thu hút hơn 1 triệu view vì phong cách độc lạ.

Hình ảnh Haaland tập luyện trước trận chiến với Anh gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Herrelandslaget.

Haaland cùng trung vệ Leo Skiri Østigård thực hiện cú đối đầu trực diện rồi chạy ra xa. Hình ảnh hai cầu thủ to con húc nhau trên không khiến người xem "sợ hãi".

Tiền đạo cao 1,95 m còn lao vào khiến hình nộm đổ ngã rồi đứng dậy chạy tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh không ít hậu vệ đối thủ từng ngã lăn khi va chạm với Haaland trên sân. Cuối clip, khi Haaland có pha té ngã, một thành viên trong đội đã hét lớn: "Tiến lên nào Haaland, cậu là một cỗ máy mà".

Haaland được ví như "người khổng lồ" trên sân cỏ với chiều cao 1,95 m và thể lực đáng kinh ngạc. Theo NDTV Sports, tiền đạo người Na Uy sở hữu bộ thông số thể chất gần như "ngoài hành tinh", hội tụ cùng lúc những phẩm chất mà rất hiếm cầu thủ trong lịch sử có được.

Bên cạnh chuyên môn, tiền đạo Gen Z còn gây sốt khắp mạng xã hội toàn cầu với loạt ảnh chế, các khoảnh khắc hài hước khi thi đấu, ăn mừng bàn thắng. Chia sẻ với truyền thông trước trận tứ kết, Haaland nhận mưa lời khen khi khiêm tốn nói rằng khả năng vô địch của Na Uy khá thấp, trong khi tuyển Anh là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.