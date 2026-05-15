Vợ mắc ung thư bật khóc khi chồng cạo đầu theo

Suốt hai tháng vợ điều trị ung thư, anh Nguyễn Sâm (49 tuổi) mỗi ngày đều đi lại giữa bệnh viện và nhà để chăm sóc vợ, vừa cáng đáng công việc kinh doanh và chuyện học của các con.

Cách đây hai tháng, ít ngày sau chuyến du lịch cùng công ty, chị Nguyễn Thị Xuân (41 tuổi, xã Văn Kiều, Nghệ An) bất ngờ thấy đau râm ran ở bụng dưới. Ít ngày sau, cơn đau tăng dần. Đi khám, chị bàng hoàng khi biết mình đã mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 3.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Sâm (49 tuổi), chồng chị Xuân, nhớ lại buổi sáng khi vợ gọi điện nói rằng bác sĩ giới thiệu thẳng sang bệnh viện Ung bướu Nghệ An, lòng anh bỗng chùng xuống vì lo lắng.

"Khi tôi đến đón, vợ tôi khóc rất nhiều, tôi chỉ biết ôm lấy vợ mà an ủi", anh kể. Trong buổi sáng hôm đó, chị Xuân được thực hiện các xét nghiệm và yêu cầu nhập viện ngay. Khoảng một tuần sau, chị nhận được kết quả đã mắc ung thư.

Chị Xuân phát hiện mắc ung thư cách đây hai tháng.

Anh Sâm nói rằng biến cố ập đến ở thời điểm mà hai vợ chồng đã ổn định kinh tế sau hơn 20 năm cày cuốc vất vả, tưởng chừng vợ sẽ được nghỉ ngơi, tận hưởng.

"Vợ tôi vốn là người tham công tiếc việc, chăm chỉ từ xưa đến nay, lúc nào cũng lo toan nhiều thứ. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, nỗ lực kiếm tiền để thoát khỏi cảnh nghèo khó", anh kể.

Từ ngày phát hiện bệnh đến nay, chị Xuân phải ở trong viện điều trị. Trong khi đó, anh Sâm mỗi ngày đi lại giữa bệnh viện để chăm vợ, vừa cáng đáng việc kinh doanh ở quán ăn tại nhà ở xã Văn Kiều (huyện Nghi Lộc cũ) và lo chuyện học hành của con.

Mỗi tối, khoảng 20h, khi khách vãn, anh lại lái xe hơn 20 km sang viện cùng vợ. Sáng hôm sau, anh chở vợ đi ăn rồi đưa về viện, đến 8-9h lại về lo chuyện kinh doanh. Ban ngày, con gái lớn ở viện để chăm sóc mẹ.

Sau những liều hóa trị đầu tiên, tóc chị Xuân rụng dần. Đến liều thứ 4, tóc chị rụng hơn nửa. Khi y tá khuyên nên cạo hết tóc để tiện vệ sinh, anh Sâm bỗng thấy "nóng ruột" vì sợ vợ buồn.

Đến tối vào lại viện, thấy vợ đã cạo tóc, anh không biết nói gì, chỉ âm thầm về nhà cạo theo. "Lúc thấy tôi cũng cạo đầu trọc lóc, vợ tôi chỉ biết khóc", anh nhớ lại, nói rằng chỉ muốn san sẻ và đồng hành cùng người bạn đời qua giai đoạn khó khăn.

Anh còn gửi gắm sự động viên của vợ bằng những dòng tâm sự đăng lên mạng xã hội.

"Vợ à, trong kiếp nhân sinh, ai rồi cũng sẽ có ít nhất một lần đối diện với biến cố. Vợ chồng mình cũng vậy vợ ạ, có khi là bệnh tật, có khi là mất mát, có khi là những lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Nhưng rồi vẫn phải nắm tay nhau mà bước tiếp.

Sau mỗi lần biến cố, con người ta lại thay đổi rất nhiều, bình tĩnh hơn, nhẹ lòng hơn, nhìn mọi được mất cũng như gió thoảng mây bay. Và có lẽ chính những lần như thế đã khiến vợ chồng mình mạnh mẽ hơn, hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, sống chân thành và yêu thương nhau khi còn có thể. Chỉ cần lòng mình còn vững còn tin, thì giông bão nào rồi cũng sẽ qua thôi vợ nhé! Mưa to gọi là mưa nhỏ. Mưa nhỏ gọi là không mưa".

Anh Sâm luôn đồng hành cùng vợ trong những ngày vợ điều trị ung thư.

Tâm thư đầy xúc động mà anh Nguyễn Sâm gửi đến chị Xuân được chia sẻ lại khắp các diễn đàn, khiến người xem không khỏi xúc động. Đọc những bình luận san sẻ, động viên từ người xa lạ trên mạng, vợ chồng anh cũng thấy như được tiếp thêm động lực.

Anh Sâm biết vợ qua một người họ hàng, khi ấy chị Xuân mới là cô bé 13-14 tuổi. Ít năm sau, cả hai mới hẹn hò. Đến nay, sau gần 24 năm kết hôn, vợ chồng anh đã có 3 con - một con gái lớn đã đi làm và hai con nhỏ đang đi học.

Nhớ lại những năm đầu lập nghiệp, anh Sâm luôn thầm cảm ơn vì có vợ đồng hành.

Những năm mới cưới, anh vay mượn mua được mảnh đất giá hơn 4 triệu đồng. Anh dựng lên một mái nhà đơn giản, chồng làm nghề cắt tóc, còn vợ bán nước mía bên cạnh.

Về sau, hai vợ chồng chuyển dần sang kinh doanh nhiều thứ như phân phối bia, mở quán cà phê, quán ăn uống rồi mua bán bất động sản. Dù có những lúc thăng trầm, có khi khó khăn, cả hai đều cùng vượt qua. Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng anh khởi công xây căn nhà 2 tầng khang trang sau nhiều năm phấn đấu

Hiện tại, khi vợ rơi vào bệnh tật, anh Sâm vẫn luôn hết lòng chăm sóc, động viên để chị có tinh thần thoải mái nhất. "Sau hóa trị là giai đoạn xạ trị 25 mũi. Vào thuốc rất đau và mệt nên tôi chăm lo cho vợ ăn uống rất kỹ, ăn thật ngon để còn có sức điều trị. May mắn, vợ tôi ăn uống được và hiện tại sức khỏe lẫn tinh thần đều ổn định", anh nói.

Anh Sâm cũng cảm thấy may mắn khi con cái đều ngoan ngoãn, người thân và bạn bè đều quan tâm, nhờ đó vợ chồng anh có thêm điểm tựa tinh thần.