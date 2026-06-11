Gia đình Nghệ An có 10 con, mẹ và con gái cùng nhau ở cữ

Từ một gia đình với 10 người con, ông Trí và bà Sâm nay đã có thêm 15 cháu. Với các thành viên, điều quý giá nhất là tình cảm gắn bó, yêu thương luôn được giữ gìn qua các thế hệ.

Đại gia đình nhà ông Trí bà Sâm.

Trong căn nhà nằm ở xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, tiếng cười nói của con cháu lúc nào cũng rộn ràng. Ông Thái Viết Trí (sinh năm 1972) và bà Phạm Thị Sâm (sinh năm 1971) có 10 người con gồm 4 gái, 6 trai. Con gái cả năm nay đã 35 tuổi, trong khi con trai út mới lên 9.

Đến nay, đại gia đình đã có thêm 15 người cháu, trong đó có 14 cháu ngoại và 1 cháu nội. Một người con dâu cũng đang mang thai nên gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Chị Thái Nhuần (sinh năm 1991), con gái cả của ông Trí bà Sâm, cho biết việc sinh nhiều con vốn là quan niệm được cha mẹ duy trì từ những ngày đầu lập gia đình.

"Cha mẹ tôi quan niệm cứ sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, như cá dưới biển, như sao trên trời. Cha mẹ cũng thường nói với các con rằng trời sinh voi sinh cỏ, lo chi các con", chị Nhuần tâm sự với Tri Thức - Znews.

Sum họp kín 3 mâm

Gia đình đông con đồng nghĩa với cuộc sống từng có không ít khó khăn. Ông bà Trí làm nghề nông, quanh năm gắn bó với đồng ruộng để nuôi nấng 10 người con khôn lớn. Có những giai đoạn, cả gia đình hơn chục người cùng sinh hoạt trong căn nhà mái ngói cũ nhuốm màu thời gian, các con phải ngủ chen chúc trong một căn phòng nhỏ.

Thế nhưng trong ký ức của chị Nhuần, đó lại là quãng thời gian nhiều niềm vui.

"Tôi từng trải qua thời nhà thiếu gạo, mấy chị em san sẻ cho nhau từng bát cơm nhưng thay vì thấy khổ, chúng tôi lại thấy vui vì được nhường nhịn, yêu thương nhau", chị nhớ lại.

Là anh chị em trong gia đình đông con, các thành viên đều sớm biết phụ giúp cha mẹ. Từ nhỏ, ai cũng quen với việc làm đồng, làm việc nhà và tự lập trong cuộc sống.

Theo chị Nhuần, cha mẹ không phải quá vất vả trong việc chăm sóc các con như nhiều người vẫn nghĩ. Các anh chị em tự bảo ban nhau lớn lên, đến bữa ăn cũng không cần nhắc nhở nhiều.

Tình cảm gắn bó ấy vẫn được duy trì đến tận bây giờ, khi tất cả đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Phần lớn các con vẫn sinh sống gần bố mẹ nên việc gặp gỡ, tụ họp diễn ra thường xuyên.

"Anh chị em ở gần nhau nên vui lắm. Cứ có việc gì hoặc đơn giản là có mâm cơm ngon thì gọi một tiếng là mọi người về ngay. Vài ngày lại có người mua đồ ăn mang đến, mẹ nấu rồi cả nhà tập trung ăn uống", chị nói.

Chị Nhuần và các con.

Trong đại gia đình hiện nay, 15 đứa cháu cũng mang đến không khí nhộn nhịp mỗi khi sum họp. Điều thú vị là chỉ có 3 cháu gái, còn lại đều là cháu trai.

Những dịp lễ Tết hay cuối tuần, ngôi nhà của ông Trí bà Sâm lại chật kín tiếng trẻ nhỏ chạy nhảy. Một bữa cơm đầy đủ con cháu thường phải ngồi kín ba mâm, mỗi mâm 9 người.

"Nếu đông đủ cả nhà thì phải ngồi ba mâm mới đủ chỗ. Nhìn con cháu quây quần như vậy, bố mẹ tôi vui lắm", chị Nhuần kể.

Không chỉ đông con cháu, gia đình còn nổi tiếng trong vùng bởi sự đoàn kết. Mỗi khi có việc phát sinh, ông Trí luôn là người đứng ra hòa giải, kết nối các thành viên.

"Nếu anh em trong nhà có chuyện gì thì cha tôi sẽ đứng ra giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, bố luôn dạy các con phải yêu thương và đùm bọc lẫn nhau", chị chia sẻ.

Mẹ và con gái cùng nhau ở cữ

Một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của gia đình là việc mẹ và con gái nhiều lần mang thai gần như cùng thời điểm.

Năm 2010, chị Nhuần sinh người con đầu lòng. Sáu tháng sau, bà Sâm tiếp tục sinh người con thứ 9.

Đến năm 2016, khi chị Nhuần mang thai và sinh người con thứ hai, gia đình lại bất ngờ khi bà Sâm phát hiện mang thai người con thứ 10.

Thời điểm đó, việc một người phụ nữ đã có 9 người con tiếp tục sinh nở khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, với các thành viên trong gia đình, đó lại là niềm vui lớn.

Ngày bà Sâm vào viện sinh con, cả gia đình gần như cùng có mặt.

"Năm ấy mẹ tôi sinh mổ. Các con, các cháu đi một xe ô tô đến bệnh viện chăm nom khiến các bác sĩ ngỡ ngàng", chị Nhuần cười kể.

Ông Trí bà Sâm bên 10 người con.

Khoảng cách tuổi tác giữa chị Nhuần và em trai út lên tới hơn 25 năm nên cậu út vẫn luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ tất cả mọi người.

Không chỉ chị Nhuần, chị Thái Tính, con gái thứ hai của ông Trí bà Sâm cũng tự hào khi nhắc đến gia đình đông con của mình.

Trong bốn chị em gái, chỉ có người em gái thứ ba cùng chồng định cư tại Đức. Ba chị em còn lại đều sinh sống và buôn bán tại quê nhà.

"Chúng tôi ở cùng xóm nên ngày nào cũng có thể gặp nhau cả chục lần. Hễ bố mẹ có việc gì là mấy chị em lại gọi nhau sang giúp", chị Tính cho biết.

Theo chị, nhiều người thường nghĩ gia đình đông con sẽ vất vả hoặc dễ xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, thực tế mà chị trải qua lại hoàn toàn khác.

"Nhiều người nghĩ gia đình đông con sẽ vất vả, nhưng với tôi đó là điều may mắn và đáng tự hào. Nhờ có nhiều anh chị em, chúng tôi luôn có người để sẻ chia và yêu thương", chị nói.

Theo thời gian, cuộc sống của các thành viên đã ổn định hơn trước. Những bữa cơm thiếu thốn ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Điều còn lại là sự gắn kết mà cha mẹ đã vun đắp suốt nhiều năm.

"Giờ sướng hơn rồi, mâm cơm nhà ai cũng đủ đầy. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, chúng tôi lại bồi hồi", chị tâm sự.

Với ông Trí và bà Sâm, tài sản lớn nhất không phải nhà cửa hay vật chất mà là 10 người con trưởng thành, biết yêu thương nhau và một đại gia đình ngày càng đông vui.

Còn với những người con như chị Nhuần hay chị Tính, điều khiến họ hạnh phúc nhất chính là mỗi lần trở về nhà, vẫn được nhìn thấy bố mẹ ngồi giữa vòng tay con cháu, chứng kiến tiếng cười rộn rã vang lên quanh những mâm cơm quen thuộc.