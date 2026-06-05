Vợ chồng ở TP.HCM mua vé số ủng hộ người bán dạo, trúng độc đắc 4 tỷ

Đại diện Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM cho biết cặp đôi ghé chợ mua đồ ăn sau khi tan làm, thấy người bán dạo nên mua 2 tờ ủng hộ, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Sáng 5/6, đại diện Đại lý vé số Thúy Hòa xác nhận với Tri Thức - Znews đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho một cặp vợ chồng sống tại TP.HCM.

Theo đó, 2 tờ vé số có dãy số 306135 thuộc đài Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2/6, đã trúng giải độc đắc với tổng giá trị 4 tỷ đồng chưa trừ thuế.

Đại diện đại lý cho biết chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một cặp vợ chồng đang sinh sống tại xã Dầu Tiếng. Cả hai đều là công nhân.

Cụ thể, sau giờ làm việc, vợ chồng ghé chợ mua đồ ăn thì gặp một người bán vé số dạo mời mua. Nghĩ rằng mua để ủng hộ người bán, họ đã chọn 2 tờ vé số mà không ngờ sau đó lại trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt.

"Sau khi dò kết quả xổ số ngày 2/6, hai vợ chồng phát hiện trúng độc đắc nên rất bất ngờ và vui mừng", đại diện đại lý chia sẻ.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2/6. Ảnh: Đại lý vé số Thúy Hòa.

Theo người này, sau khi biết tin trúng thưởng, cặp vợ chồng đã trở về quê ở Tây Ninh và liên hệ nhờ đại lý đến tận nhà làm thủ tục đổi thưởng.

"Họ nhận trước 500 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại được chuyển khoản theo nguyện vọng", vị đại diện cho biết.

Về kế hoạch sử dụng số tiền trúng số, cặp đôi chia sẻ dự định sửa lại căn nhà đang ở, tổ chức ăn mừng cùng người thân, bà con. Phần tiền còn lại sẽ được gửi ngân hàng tiết kiệm.

"Sau khi có thông tin trúng giải, khá nhiều người liên hệ xin số điện thoại của hai vợ chồng nhưng chúng tôi đều từ chối để bảo mật thông tin khách hàng", đại diện đại lý nói.