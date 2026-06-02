Trên đường đi miếu cầu may, người đàn ông TP.HCM mua vé số trúng 12 tỷ

Sau chuyến đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam, người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ trúng 6 vé số độc đắc, nhận thưởng 12 tỷ đồng.

Sáng 2/6, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh (xã Bà Điểm, TP.HCM), cho biết đơn vị vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc xổ số kiến thiết Long An với tổng giá trị 12 tỷ đồng .

Theo anh Du, vị khách may mắn là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, quê tại xã Bà Điểm. Khoảng 9h sáng ngày 1/6, người này liên hệ đại lý để làm thủ tục nhận thưởng.

Tấm vé trúng thưởng mang dãy số 981576, thuộc kỳ quay số mở thưởng chiều 30/5 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Người đàn ông sở hữu tổng cộng 6 tờ vé số cùng dãy số này, tương đương số tiền trúng thưởng 12 tỷ đồng .

Anh Lê Du và 6 vé Long An trúng giải độc đắc của khách hàng.

Kể lại câu chuyện may mắn của khách hàng, anh Du cho biết trước đó người đàn ông đã thuê xe đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại Châu Đốc, An Giang. Trong lúc dừng chân trên đường, ông mua ủng hộ một người bán vé số dạo 6 tờ vé số Long An mà không ngờ đó lại là những tấm vé mang đến vận may đổi đời.

"Ông ấy mua vé số khá tình cờ để ủng hộ người bán dạo. Đến khi dò kết quả mới phát hiện cả 6 vé đều trúng giải độc đắc", anh Du chia sẻ.

Là đại lý vé số cấp 1, anh Du cho biết khách hàng đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/5, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng liên tiếp đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn khác, gồm 5 vé số Hậu Giang, 2 vé Long An và 1 vé TP.HCM trúng giải độc đắc.

Trong số những người nhận thưởng có một nữ công nhân ngoài 30 tuổi đang làm việc tại một công ty may mặc ở Tây Ninh.