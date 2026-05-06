Nhân viên trại hòm ở Tây Ninh trúng số 10 tỷ, xin nghỉ phép vì quá vui

Một tài xế trại hòm ở Tây Ninh bất ngờ trúng độc đắc vé số Vũng Tàu trị giá 10 tỷ đồng, nhận khoảng 9 tỷ sau thuế; vẫn dự định tiếp tục công việc khiến nhiều người chú ý.

Sáng 6/5, chủ trại hòm Sáu Lợi ở Tây Ninh xác nhận với Tri Thức - Znews, xưởng của anh vừa có một nhân viên trúng xổ số giá trị 10 tỷ đồng .

Cụ thể, vào ngày 5/5, nhân viên của trại tên là V. đã bỏ tiền mua nhiều tờ vé số. Đến chiều cùng ngày, mọi người bất ngờ khi anh V. thông báo mình đã trúng thưởng.

"Anh V. làm lái xe ở chỗ tôi. Hoàn cảnh cũng khó khăn nên ai cũng thương lắm. Trúng vé số vậy tất cả đều mừng. Sau khi trừ thuế thì nhận về khoảng 9 tỷ đồng .

Vé số anh lái xe mua bất ngờ trúng thưởng.

Sáng nay thì V. nghỉ làm vì tối qua vui mừng quá, hơn nữa nhận thưởng cũng khá muộn. Tôi và các đồng nghiệp của V. cũng mới chúc mừng chứ chưa trò chuyện được nhiều", chủ trại hòm chia sẻ.

Theo chủ cơ sở, dù trúng số tiền lớn, anh V. không có ý định nghỉ việc. Anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc sau khi nhận thưởng.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh anh V. mặc nguyên áo đồng phục trại hòm, tay cầm sấp vé số trúng giải đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.

Chủ trại hòm cũng cho biết thêm, sau khi thông tin lan truyền, nhiều người lạ đã gọi điện hỏi xin phương thức liên lạc của anh V.. Tuy nhiên, nam nhân viên hiện vẫn giữ kín thông tin cá nhân.

Sáng 6/5, ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, một số đại lý vé số đã chia sẻ thông tin liên quan đến những khách hàng trúng giải độc đắc của kỳ vé số Vũng Tàu.

Theo đó, trong kỳ quay số chiều 5/5 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành, giải đặc biệt mang dãy số 742546 được xác định có vé trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú (phường Thanh Điền, Tây Ninh) là nơi trực tiếp thực hiện việc đổi thưởng cho hai khách hàng may mắn, sở hữu tổng cộng 6 tờ vé trúng độc đắc. Được biết, cả hai người trúng thưởng đều đã nhanh chóng liên hệ với đại lý để làm thủ tục nhận giải và lựa chọn hình thức chuyển khoản, hoàn tất việc nhận tiền ngay trong tối 5/5.