Trúng số 18 tỷ, nhân viên quán nhậu 'tặng nóng' tiền 40 đồng nghiệp

Trúng độc đắc số tiền lớn, anh Phát tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu đồng, một số người thân thiết thậm chí nhận "quà" cao gấp 4-5 lần.

Nhân viên quán nhậu cầm sấp tiền tặng đồng nghiệp khi trúng số 18 tỷ Sau khi trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng , anh Phát, nhân viên quán nhậu ở Long An, tặng tiền cho tất cả đồng nghiệp làm chung.

Ngày 11/3, anh H.T.P., chủ quán nhậu ở xã Bến Lức, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), xác nhận với Tri Thức - Znews quán anh vừa có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng . Trong đó, nhân viên phục vụ tên Phát là người trúng nhiều nhất với con số hơn 18 tỷ đồng .

Cụ thể, vào ngày 10/3, ngay trước giờ mở thưởng khoảng 2 tiếng, anh Phát bỏ tiền mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong và tặng lại một số vé cho vài đồng nghiệp.

Vé số anh Phát mua trúng giải độc đắc.

Chiều cùng ngày, tất cả bất ngờ khi phần lớn số vé đã trúng thưởng. Trong đó, anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt ( 2 tỷ đồng mỗi tờ) và 6 tờ giải "an ủi" (50 triệu đồng mỗi tờ).

Bên cạnh đó, một tổ trưởng quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng . Vì chơi thân, hai người này quyết định cộng lại số tiền thưởng và chia đôi.

Ngoài ra, một nhân viên tiếp thực khác cũng trúng một tờ giải đặc biệt 2 tỷ đồng .

"Hôm qua, chúng tôi cùng nhau dò vé số ngay tại quán và rất bất ngờ trước kết quả. Chính tôi là người chở Phát đi lĩnh thưởng. Sau khi trừ thuế còn khoảng 16 tỷ đồng ", anh P. kể.

Ngay khi nhận tiền, anh Phát quyết định "tặng nóng" tất cả đồng nghiệp trong quán, khoảng 40 người, mỗi người 10 triệu đồng tiền mặt. Riêng một số người làm chung tổ hoặc chơi thân, con số lên tới 50 triệu đồng, 70 triệu đồng. Vợ chồng anh P. cũng được nam nhân viên "tán lộc" chia vui. Ngoài ra, người bán vé số cho anh cũng nhận 100 triệu đồng.

Ngày 11/3, đoạn video ghi lại cảnh anh Phát, còn mặc nguyên áo đồng phục quán nhậu, cầm sấp tiền mặt phát tặng đồng nghiệp gây chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt xem.

Anh P. cho biết anh Phát mới làm việc tại quán chưa lâu. Tuy nhiên với việc trúng số, anh cũng đã quyết định xin nghỉ, tìm hướng đi mới.

Chủ quán cũng chia sẻ khi thông tin quán có nhân viên trúng số lan truyền, anh cũng được nhiều người lạ gọi điện xin phương thức liên lạc của anh Phát với ý đồ xấu. Hiện, nam nhân viên cũng nhờ anh giữ kín thông tin cá nhân.

"Tôi thấy mừng thay bạn khi nhận được số tiền lớn như vậy. Hy vọng cuộc đời bạn bước sang trang mới rực rỡ hơn", anh P. bày tỏ.