Dừng đèn đỏ mua vé số, cô gái TP.HCM trúng độc đắc 16 tỷ

  • Thứ hai, 25/5/2026 18:00 (GMT+7)
Theo chia sẻ từ chủ đại lý vé số tại TP.HCM, nữ khách hàng trẻ tuổi bất ngờ trúng hàng chục tỷ đồng sau lần mua vé số ủng hộ người bán dạo bên đường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đoàn Thùy Dương, chủ một đại lý vé số tại phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cho biết sáng 25/5, chị vừa đổi thưởng một lốc 8 tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá hơn 16 tỷ đồng cho một nữ khách hàng trẻ tuổi.

Theo chị Dương, người trúng giải là khách lần đầu đến đại lý. Trước đó, ngày 23/5, trên đường đi làm về, cô gái dừng đèn đỏ và thấy một phụ nữ lớn tuổi bán vé số đứng dưới trời nắng nên mua ủng hộ 12 tờ.

"Bạn ấy nói lúc mua chỉ nghĩ giúp cô bán vé số bán nhanh để về sớm, không ngờ chiều dò kết quả lại trúng lớn", chị Dương kể.

8 tờ độc đắc và 4 vé giải an ủi được chị Dương đổi sáng 25/5. Ảnh: NVCC.

Trong 12 tờ vé số đã mua, có 8 vé trúng giải đặc biệt, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng, tương đương tổng số tiền 16 tỷ đồng. Ngoài ra, 4 vé còn lại trúng giải an ủi, mỗi vé 50 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên khoảng 16,2 tỷ đồng.

Chủ đại lý cho biết thêm cô gái trúng độc đắc trong kỳ quay số chiều 23/5, giải đặc biệt mang dãy số 121910. Giải an ủi có dãy số 821910.

Theo chủ đại lý, sau khi nhận thưởng, nữ khách hàng còn gửi thêm 50 triệu đồng nhờ đại lý hỗ trợ mua gạo tặng người khó khăn trong dịp tháng 7 âm lịch sắp tới.

Trước đó, chị Dương cũng đổi thưởng cho một nam thanh niên sinh năm 2000 trúng độc đắc 18 tỷ đồng, sau khi gom hết 80.000 đồng trong ví để mua ủng hộ người bán vé số.

Kha Thanh

